Вступники знову отримали доступ до ЄДЕБО та електронних кабінетів

З вечора 2 серпня абітурієнти не могли зайти до особистих кабінетів та платформи ЄДЕБО. Втім, станом на ранок 3 серпня доступ поновлено.

Близько 18:00 вчора на сайті Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО) виклали повідомлення про тимчасове припинення роботи платформи. Про термін її відновлення нічого не сказали.

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ЄДЕБО не працювала 7 годин

Водночас зазначили, що доступ до ЄДЕБО "перекрили" у зв'язку з проведенням підготовчих робіт і виконанням алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення у 2024 році (для вступників на основі повної загальної середньої освіти та рівня молодшого бакалавра / фахового молодшого бакалавра).

Доступ до бази був закритий на 13 годин – з 18:00 2 серпня до 7:00 3 серпня. Його поновили, як і обіцяли, після розміщення рекомендацій.

Відомо, що 69 603 тисячі вступників отримали рекомендації до зарахування на бюджет. Вони мають час до 8 серпня, аби подати заяву для зарахування.

Заяви вступників, які не отримали рекомендації на бюджет, автоматично беруть участь у конкурсі на контракт. Вони мають статус "Допущено до конкурсу". Рекомендації на контракт надаватимуть з 9 серпня.