Росіяни та білоруси вступатимуть до коледжів України за певної умови

Громадяни Росії та Білорусі, які не мають посвідки на постійне проживання в Україні, зможуть вступити до українських коледжів. Але за умови отримання індивідуального дозволу.

Рішення про надання індивідуального дозволу на навчання у коледжах ухвалюватиме комісія, створена Міністерством освіти і науки України. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.

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Чи зможуть вступити росіяни і білоруси до коледжів України

Члени комісії, до якої увійшли фахівці МОН, мають забезпечити своєчасний розгляд звернень від громадян Росії та Білорусі.

За результатами розгляду заяв тимчасова комісія має подавати керівництву МОН рекомендації про надання чи відмову у дозволі на подання документів до коледжів з метою проходження конкурсного відбору для вступу.

Робота комісії триватиме протягом вступної кампанії 2025 року – з 1 липня до 20 жовтня.

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Як відбуватиметься вступ у коледжі у 2025 році