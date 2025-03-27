Матеріали вступних випробувань, включно з відеозаписами співбесід та творчих конкурсів, зберігають не менш ніж один рік. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.

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Який конкурсний бал для вступу у коледжі

Для абітурієнтів, які вступають на основі базової загальної середньої освіти (після 9 класу), або повної загальної (профільної) середньої освіти (після 11 класу), або рівня кваліфікованого робітника на бюджетні місця, конкурсний бал обчислюють за формулою КБ = ТК або УС, де

ТК – оцінка творчого конкурсу;

УС – оцінка індивідуальної усної співбесіди, яка може включати до десяти додаткових балів за успішне закінчення підготовчих курсів закладу освіти для вступу до нього.

За результатами творчого конкурсу виставляють позитивну оцінку за шкалою 100 – 200 (з кроком в один бал) або ухвалюють рішення про негативну оцінку вступника ("незадовільно").

За результатами індивідуальної усної співбесіди також виставляють одну позитивну оцінку за шкалою 100 – 200 (з кроком в один бал) або ухвалюють рішення про негативну оцінку вступника ("незадовільно").

Зверніть увагу! Замість проходження співбесіди вступник може подати результати НМТ 2022, 2023, 2024 або 2025 року. У такому разі конкурсний бал вступника визначають як середній бал з предметів НМТ підвищенням на 25 відсотків, але не вище ніж 200 балів.

Особам, які є членами збірних команд України та брали участь у міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України), Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх (за поданням Міністерства молоді та спорту України), зараховують оцінку 200 балів.

Окрім складання вступних іспитів, кожен вступник має надати мотиваційний лист. Вимоги до мотиваційних листів затверджують голови приймальних комісій та оприлюднюють на вебсайті закладів освіти.

Заклад освіти може також проводити перевірку мотиваційних листів на оригінальність тексту у разі потреби та забезпечує можливість доступу до результатів такої перевірки уповноваженому з питань запобігання та виявлення корупції.