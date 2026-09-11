Стартувала спецсесія ЄВІ для майбутніх магістрантів та аспірантів

11 вересня розпочалася спеціально організована сесія єдиного вступного іспиту (ЄВІ). Він потрібний для вступу в магістратуру та аспірантуру.

Триватиме до 13 вересня. Про це інформує Український центр оцінювання якості освіти.

Що мають знати вступники

Учасники цієї сесії вже отримали запрошення, тож знають дату, час і місце складання іспиту.

Допуск до пункту тестування розпочнуть за 30 хвилин і припинять за 5 хвилин до початку ЄВІ. Тому рекомендуємо учасникам заздалегідь спланувати маршрут і подбати про те, щоб вчасно дістатися до пункту тестування,

– попереджають в УЦОЯО.

Для допуску до пункту тестування учасникам потрібно пред’явити екзаменаційний листок, оригінал документа, на підставі якого їх зареєстрували для участі у ЄВІ (серію (за наявності) і номер якого зазначено в екзаменаційному листку) / його цифровий аналог у застосунку Дія, та запрошення-перепустку.

Зверніть увагу! Якщо учасник запізниться чи не пред’явить при вході екзаменаційного листка й документа, що посвідчує особу, його не допустять до участі в ЄВІ. У такому разі послуга вважатиметься наданою, і сплачені кошти не повернуть.

Результати спецсесії ЄВІ за шкалою 100 – 200 балів розмістять в персональних кабінетах учасників вступних випробувань до 21 вересня.

Який графік вступної кампанії у 2026 році

На аспірантуру: