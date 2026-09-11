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Освіта Освіта в Україні Стартувала спецсесія ЄВІ для майбутніх магістрантів та аспірантів
11 вересня, 15:27
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Стартувала спецсесія ЄВІ для майбутніх магістрантів та аспірантів

Марія Волошин

11 вересня розпочалася спеціально організована сесія єдиного вступного іспиту (ЄВІ). Він потрібний для вступу в магістратуру та аспірантуру.

Триватиме до 13 вересня. Про це інформує Український центр оцінювання якості освіти.

Що мають знати вступники 

Учасники цієї сесії вже отримали запрошення, тож знають дату, час і місце складання іспиту.

Допуск до пункту тестування розпочнуть за 30 хвилин і припинять за 5 хвилин до початку ЄВІ. Тому рекомендуємо учасникам заздалегідь спланувати маршрут і подбати про те, щоб вчасно дістатися до пункту тестування, 
– попереджають в УЦОЯО.

Для допуску до пункту тестування учасникам потрібно пред’явити екзаменаційний листок, оригінал  документа, на підставі якого їх  зареєстрували для участі у ЄВІ (серію (за наявності) і номер якого зазначено в екзаменаційному листку) / його цифровий аналог у застосунку Дія, та запрошення-перепустку.

Зверніть увагу! Якщо учасник запізниться чи не пред’явить при вході екзаменаційного листка й документа, що посвідчує особу, його не допустять до участі в ЄВІ. У такому разі послуга вважатиметься наданою, і сплачені кошти не повернуть.

Результати спецсесії ЄВІ за шкалою 100 – 200 балів розмістять в персональних кабінетах учасників вступних випробувань до 21 вересня.

Який графік вступної кампанії у 2026 році

На аспірантуру:

14 – 29 липня Основна сесія ЄВІ / ЄВВ
24 – 28 серпня Додаткова сесія ЄВІ / ЄВВ
1 липня Старт реєстрації електронних кабінетів
1 – 27 липня (18:00) Реєстрація на участь у співбесіді, іспиті на бюджет і на контракт
1 липня – 20 серпня (о 18:00) Реєстрація на участь у співбесіді, іспиті лише на контракт
28 липня – 7 серпня Співбесіди (замість ЄВВ, ЄВІ), іспити на бюджет і на контракт
28 липня – 23 серпня Співбесіди (замість ЄВВ, ЄВІ), іспити лише на контракт
7 – 25 серпня (18:00) Подання на вступ на аспірантуру
26 серпня – 7 вересня Вступні іспити зі спеціальності / спеціальностей, додаткові оцінювання
З 8 вересня Надання рекомендацій до зарахування
До 12 вересня Оновлення списків рекомендованих до зарахування на бюджет
До 14 вересня Зарахування вступників
15 вересня – 15 жовтня Додатковий набір на контракт відповідно до Правил прийому ЗВО
15 жовтня Завершення роботи електронних кабінетів

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