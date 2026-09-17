В Україні ще триває вступна кампанія. Сьогодні учасники спеціально організованої сесії ЄВІ отримали свої результати.

Вони доступні в кабінетах учасників вступних випробувань. Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

Що відомо про результати

Учасники вступних іспитів до магістратури, які успішно склали вступні випробування, у вкладці «Результати» можуть сформувати екзаменаційну картку.

Учасники вступних до аспірантури натомість – картку результатів вступних випробувань, що є додатком до екзаменаційного листка (документа, який засвідчує участь у тестуванні).

При цьому використати результат для вступу до вишів на магістерські програми, а також в аспірантуру.

Також учасники мають змогу переглянути картку результатів. У ній зазначено, під яким номером певний учасник виконував кожне завдання, які він дав відповіді та кількість набраних балів за кожне завдання.

Для формування результатів тестові бали перевели у шкалу 100 – 200 балів відповідно до таблиць № 10 та № 11 додатка 5 Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2026 році.

Коли була спецсесія ЄВІ

11 вересня розпочалася спеціально організована сесія єдиного вступного іспиту (ЄВІ).

Він потрібний для вступу в магістратуру та аспірантуру.

Тривала до 13 вересня.