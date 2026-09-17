Участники специальной сессии ЕВИ получили результаты экзамена

Они доступны в личных кабинетах участников вступительных экзаменов. Об этом сообщает Украинский центр оценки качества образования.
Что известно о результатах
Участники вступительных экзаменов в магистратуру, успешно сдавшие вступительные экзамены, во вкладке "Результаты" могут сформировать экзаменационную карточку.
Участники вступительных экзаменов в аспирантуру, в свою очередь, – карточку результатов вступительных экзаменов, которая является приложением к экзаменационному листу (документу, подтверждающему участие в тестировании).
При этом результат можно использовать для поступления в вузы на магистерские программы, а также в аспирантуру.Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Также участники имеют возможность просмотреть карточку результатов. В ней указано, под каким номером конкретный участник выполнял каждое задание, какие ответы он дал и количество набранных баллов за каждое задание.
Для подсчета результатов тестовые баллы были пересчитаны по шкале 100–200 баллов в соответствии с таблицами № 10 и № 11 приложения 5 к Порядку приема на обучение для получения высшего образования в 2026 году.
Когда проходила специальная сессия ЕВИ
- 11 сентября началась специально организованная сессия единого вступительного экзамена (ЕВЭ).
- Он необходим для поступления в магистратуру и аспирантуру.
- Проходила до 13 сентября.
- Результаты специальной сессии ЕВИ по шкале от 100 до 200 баллов должны были быть размещены в личных кабинетах участников вступительных экзаменов до 21 сентября.