Участники специальной сессии ЕВИ получили результаты экзамена

Они доступны в личных кабинетах участников вступительных экзаменов. Об этом сообщает Украинский центр оценки качества образования.

Что известно о результатах

Участники вступительных экзаменов в магистратуру, успешно сдавшие вступительные экзамены, во вкладке "Результаты" могут сформировать экзаменационную карточку.

Участники вступительных экзаменов в аспирантуру, в свою очередь, – карточку результатов вступительных экзаменов, которая является приложением к экзаменационному листу (документу, подтверждающему участие в тестировании).

При этом результат можно использовать для поступления в вузы на магистерские программы, а также в аспирантуру.

Также участники имеют возможность просмотреть карточку результатов. В ней указано, под каким номером конкретный участник выполнял каждое задание, какие ответы он дал и количество набранных баллов за каждое задание.

Для подсчета результатов тестовые баллы были пересчитаны по шкале 100–200 баллов в соответствии с таблицами № 10 и № 11 приложения 5 к Порядку приема на обучение для получения высшего образования в 2026 году.

Когда проходила специальная сессия ЕВИ

11 сентября началась специально организованная сессия единого вступительного экзамена (ЕВЭ).

Он необходим для поступления в магистратуру и аспирантуру.

Проходила до 13 сентября.