back button
укррус
Учеба Образование в Украине Участники специальной сессии ЕВИ получили результаты экзамена
view count
time for reading2 мин

Участники специальной сессии ЕВИ получили результаты экзамена

Мария Волошин
Вступительная кампания 2026 года
Вступительная кампания 2026 года / Мagnific

В Украине все еще продолжается приемная кампания. Сегодня участники специально организованной сессии ЕВИ получили свои результаты.

Они доступны в личных кабинетах участников вступительных экзаменов. Об этом сообщает Украинский центр оценки качества образования.

Что известно о результатах

Участники вступительных экзаменов в магистратуру, успешно сдавшие вступительные экзамены, во вкладке "Результаты" могут сформировать экзаменационную карточку.

Участники вступительных экзаменов в аспирантуру, в свою очередь, – карточку результатов вступительных экзаменов, которая является приложением к экзаменационному листу (документу, подтверждающему участие в тестировании).

При этом результат можно использовать для поступления в вузы на магистерские программы, а также в аспирантуру.

Google Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google Добавить

Также участники имеют возможность просмотреть карточку результатов. В ней указано, под каким номером конкретный участник выполнял каждое задание, какие ответы он дал и количество набранных баллов за каждое задание.

Для подсчета результатов тестовые баллы были пересчитаны по шкале 100–200 баллов в соответствии с таблицами № 10 и № 11 приложения 5 к Порядку приема на обучение для получения высшего образования в 2026 году.

Когда проходила специальная сессия ЕВИ

  • 11 сентября началась специально организованная сессия единого вступительного экзамена (ЕВЭ).
  • Он необходим для поступления в магистратуру и аспирантуру.
  • Проходила до 13 сентября.
  • Результаты специальной сессии ЕВИ по шкале от 100 до 200 баллов должны были быть размещены в личных кабинетах участников вступительных экзаменов до 21 сентября.