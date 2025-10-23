Навіть якщо не вступили на бюджет: як пільговики можуть навчатися безоплатно у виші

В Україні остаточно завершилася вступна кампанія 2025 року. Вона тривала до 20 жовтня.

Заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко під час брифінгу розповів, скільки пільговиків вступили до вишів. Про це інформує 24 Канал.

Скільки вступників-пільговиків вступили до вишів?

Посадовець повідомив, що цьогоріч до вишів нашої держави вступили понад 19 тисяч ветеранів війни, понад 9 тисяч вступників з ТОТ та понад 2 тисячі дітей загиблих захисників.

При цьому він наголосив: навіть якщо абітурієнти-пільговики не вступили на бюджетну форму навчання, варто звертатися до МОН.

Всі, хто не отримав право на бюджет на етапі вступу і звертаються із проханням на виділення бюджетного місяця – за умов відповідності всім вимогам – спеціальна комісія МОН перерозподіляє місця та 100% задовольняє такі прохання цим категоріям осіб,

– акцентував заступник Лісового.

Скільки осіб стали студентами у 2025 році?

За попередніми даними МОН, на перший курс бакалаврату та медичної магістратури вступили майже 200 тисяч абітурієнтів. З них 70 тисяч вступили на бюджет, а майже 129 тисяч – на контракт.

Студентами магістратури стали понад 93 тисячі вступників. З них на бюджет зарахували майже 33 тисячі абітурієнтів, на контракт – приблизно 60,5 тисячі осіб.

Щодо аспірантури, то цьогоріч на виділені державою бюджетні місця з 5 тисяч можливих студентів зарахували майже 4,7 тисячі майбутніх науковців.

Здобути ступінь фахового молодшого бакалавра, тобто вступити до коледжів, цьогоріч захотіли 147 тисяч осіб.

Загалом спостерігається скорочення кількості вступників на всіх рівнях освіти, окрім бакалаврату.