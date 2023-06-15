Як обрати майбутню ІТ-професію: для учнів та абітурієнтів створили спеціальний тест

Визначитися з майбутнім фахом, тим паче у сфері інноваційних технологій – завдання не з простих. Трішки допомогти школярам та абітурієнтам у цьому може спеціальний тест.

Через шалений розвиток технологій ІТ-напрямок став одним з найбільш затребуваних, і ця тенденція буде зберігатися ще довго. У цій сфері існує багато професій, які відрізняються за набором навиків, тому учням та абітурієнтам потрібно добре обдумати вибір свого майбутнього.

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Тест для визначення майбутньої професії в ІТ

Компанія NIX створила платформу ITs WAY, яка розповідає про можливості професій в ІТ. Обрати майбутню професію допоможе спеціальний тест, який розробляли фахівці галузі.

Тут можна не лише почитати про обов'язки на певній посади та необхідні навички, а й визначити свою схильність до певного напряму. Також платформа має спеціальний калькулятор, який дозволяє розрахувати ймовірність вступу на бажану спеціальність в конкретний виш на основі отриманих балів на НМТ.

Щороку серед молоді зростає зацікавленість IT-сферою. Стабільність, стрімкий професійний та особистісний розвиток, робота над технологіями, що прямо зараз змінюють наше майбутнє,

– розповів про перспективи професій CEO NIX Solution Віктор Шальнєв.

Ознайомитися з професіями в ІТ та визначити свою схильність до певного напрямку можна за посиланням.