Из-за безумного развития технологий ИТ-направление стало одним из самых востребованных, и эта тенденция будет сохраняться еще долго. В этой сфере существует много профессий, которые отличаются по набору навыков, поэтому учащимся и абитуриентам нужно обдумать выбор своего будущего.

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Тест для определения будущей профессии в ИТ

Компания NIX создала платформу ITs WAY, рассказывающую о возможностях профессий в ИТ. Выбрать будущую профессию поможет специальный тест, разработанный специалистами отрасли.

Здесь можно не только почитать об обязанностях на определенную должность и необходимые навыки, но и определить свою склонность к определенному направлению. Также платформа имеет специальный калькулятор, позволяющий рассчитать вероятность поступления на желаемую специальность в конкретный вуз на основе полученных баллов на НМТ.

Каждый год среди молодежи растет интерес IT-сферой. Стабильность, стремительное профессиональное и личностное развитие, работа над технологиями, прямо сейчас меняющими наше будущее,

– рассказал о перспективах профессий CEO NIX Solution Виктор Шальнев.

Ознакомиться с профессиями в ИТ и определить свою склонность к определенному направлению можно по ссылке.