Понад 300 тисяч українських школярів потребують гаджетів для навчання – МОН

Понад 300 тисяч дітей вразливих категорій та понад 60 тисяч педагогів в Україні потребують гаджетів для дистанційного та змішаного навчання. У Міносвіти кажуть, що підтримка від партнерів у цьому разі є надважливою.

Так, саме міжнародні партнери часто допомагають українським дітям навчатися без освітніх втрат, надаючи їм гаджети. Зокрема, підтримує Японія.

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Понад 300 тисяч українських школярів потребують гаджетів для навчання

Міністр освіти зазначив, що уряд Японії підтримує МОН і ЮНІСЕФ у створенні цифрових освітніх центрів (DLC). Це простори, які відкривають переважно в тих регіонах, де діти не можуть на сьогодні навчатися очно.

Для таких центрів Японія вже передала різні девайси для навчання. Невдовзі також спрямує 85 комплектів обладнання для функціонування DLC (ноутбуки, планшети, генератори, проєктори, STEM-набори тощо).

Йдеться не лише про доступ до освіти, а й про можливість спілкуватися з однолітками та отримувати підтримку від вчителів,

– наголосив Лісовий.

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Раніше ми інформували, що учні в Україні можуть безкоштовно отримати ноутбук для навчання. Однак не всі. Що для цього потрібно і як можна отримати девайс для навчання, читайте за посиланням.