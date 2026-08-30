Слово "калітка" в українській мові має геть інше значення: як правильно назвати прохід в огорожі

Спілкуючись суржиком, українці часом використовують непритаманні рідній мові слова. Іноді це викликає непорозуміння, адже вони мають зовсім інше значення. І хоча в побуті зайти через "калітку" – абсолютно звична справа, це не заперечує необхідності поглиблювати свої знання української мови й дбати про її чистоту.

У матеріалі 24 Каналу будемо розбиратися з тим, як коректно назвати прохід у паркані, і чому "калітка" не найдоречніше для цього слово.

Звідки взялося слово "калітка" і що воно означає?

У повсякденному мовленні іноді можна почути "калітка" чи "калитка" на позначення невеликих дверей у паркані чи входу на подвір'я. Проте в такому значенні це слово є запозиченням із російської мовної традиції.

Варто зауважити, що в українській мові слово "калитка" також існує, однак означає зовсім інше. Тому використовувати його як назву маленьких дверей у паркані в українському мовленні некоректно.

Так, словники фіксують таке значення слова "калитка":

торбина для грошей; гаманець;

торбинка для тютюну, яку затягують мотузочком; кисет.

Як правильно назвати вхід на подвір'я?

Коли йдеться про невеликі вхідні дверцята в паркані чи воротах, слід говорити й писати "хвіртка". Про це розповідав, зокрема, мовознавець Олександр Авраменко. Називати такі дверцята іншими словами, схожими за звучанням, неправильно, адже вони можуть мати зовсім інше значення.

Приклад вживання слова "хвіртка" знаходимо в легендарному творі Панаса Мирного "Хіба ревуть воли, як ясла повні". "Чіпка ввійшов у двір. Галя зачинила хвіртку, защепнула й повела в свою хатину".

До речі, конструкція самої хвіртки зазвичай проста за будовою, має засуви, клямки чи гачки замість складних замків. Іноді кажуть "ворітця", а також "дверцята".

Які слова варто взяти на озброєння, говорячи про подвір'я?

Подекуди доріжки біля будинків чи навіть просто на дорогах засипані дрібним камінням. В українській мові будівельний матеріал, який російською називають "щебьонка", правильно називати "щебінь".

Це слово має праслов’янське походження та вживається для позначення подрібненого каменю. Щебінь широко використовують у будівництві, зокрема під час облаштування доріг, фундаментів та інших конструкцій.

Варто також нагадати й про чарівні оксамитові квіти, які ростуть на подвір'ях. Дехто може помилково називати їх "бархатці", проте українською їхня назва значно милозвучніша.