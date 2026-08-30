В материале 24 Канала мы разберемся, как правильно назвать проход в заборе и почему "калитка" – не самое подходящее для этого слово.

Откуда взялось слово "калитка" и что оно означает?

В повседневной речи иногда можно услышать "калитка" или "калитка" для обозначения небольших дверец в заборе или входа во двор. Однако в таком значении это слово является заимствованием из русской языковой традиции.

Стоит отметить, что в украинском языке слово "калитка" также существует, однако означает совсем другое. Поэтому использовать его в качестве названия маленькой двери в заборе в украинской речи некорректно.

Так, словари фиксируют следующее значение слова "калитка":

мешочек для денег; кошелек;

мешочек для табака, завязываемый веревочкой; кисет.

Как правильно назвать вход во двор?

Когда речь идет о небольших входных дверцах в заборе или воротах, следует говорить и писать "хвиртка". Об этом рассказывал, в частности, языковед Александр Авраменко. Называть такие дверцы другими словами, похожими по звучанию, неправильно, ведь они могут иметь совсем другое значение.

Пример употребления слова "хвиртка" можно найти в легендарном произведении Панаса Мирного "Разве ревут волы, когда ясли полны". "Чипка вошел во двор. Галя закрыла калитку, защелкнула ее и повела в свою хижину".

Кстати, конструкция самой калитки обычно проста по устройству, имеет задвижки, защелки или крючки вместо сложных замков. Иногда говорят "ворота", а также "дверца".

Какие слова стоит взять на вооружение, говоря о дворе?

Иногда дорожки возле домов или даже просто на дорогах засыпаны мелким камнем. В украинском языке строительный материал, который по-русски называют "щебенка", правильно называть "щебень".

Это слово имеет праславянское происхождение и употребляется для обозначения измельченного камня. Щебень широко используется в строительстве, в частности при устройстве дорог, фундаментов и других конструкций.

Стоит также напомнить и о волшебных бархатных цветах, которые растут во дворах. Некоторые могут ошибочно называть их "бархатцы", однако на украинском языке их название звучит гораздо мелодичнее.