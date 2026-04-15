Каким словом заменить калькированное слово "щебьонка", рассказываем со ссылкой на объяснение ресурса "Горох".

Как сказать на украинском "щебьонка"?

Водители жалуются, что вместе со снегом "убежали" и дороги, а потому по всей стране начались ремонтные работы автодорог. И на обочинах или местах ремонта, можно увидеть кучи "щебьонки". Этот материал можно встретить и на строительных площадках. Материал видели, знаем, а вот со словом беда – довольно часто его произносят неправильно.

В быту можно услышать суржиковое "щебьонка", "щебльонка", "щебйонка" но все эти слова – калька с русского "щебёнка". Такие ошибки можно увидеть даже на рекламных объявлениях, у кого-то вызовет улыбку, а кто-то и не заметит. Поэтому объясним – как на украинском.

Литературная норма украинского языка имеет собственное слово – "щебінь". Словари подтверждают именно это слово и дают несколько определений:

Словарь украинского языка (СУМ) : щебінь – подрібнене каміння, цегла тощо, що використовується для будівельних і дорожніх робіт.

: подрібнене каміння, цегла тощо, що використовується для будівельних і дорожніх робіт. Большой толковый словарь современного украинского языка : щебінь – розсипчасті нагромадження уламків гірських порід, будівельний матеріал.

: розсипчасті нагромадження уламків гірських порід, будівельний матеріал. Орфографические словари подают склонения: щебінь – щебеню – щебенем – на щебені.

Слово "щебень" происходит от праславянского корня щеб или щебить ("дробить, ломать"). Но в народном языке, а впоследствии в технической литературе оно сохранилось как название мелкого камня, обломков породы. Можно встретить и вариант – "щебінка".

Есть и интересный глагол "щебенити" – "рассыпаться на мелкие части". А почву с содержанием мелких камней, или путь засыпанный им, можно назвать – "щебенистым".

Чаще всего, щебень – это продукт механического измельчения природных каменных материалов с частицами в основном остроугольной формы размером от (3 – 5) – 150 миллиметров. По преимущественной величине обломков различают: крупный щебень (70 – 150 миллиметров), средний (20 – 70 миллиметров) и мелкий (5 – 20 миллиметров). Различают гранитный щебень, гравийный щебень, известняковый щебень.

Сегодня щебень, особенно из цветных камней, является декором для дорожек, клумб, садов.

Цветной щебень на клумбе / Идеи декора

А от того из какого материала, какого размера и формы (округлые или острые) фракций возникают другие названия, которые вы могли слышать: гравий, рень, жорства, галька, шутер.

Интересно! Слово "шутер" происходит из немецкого языка – Schotter, Schutter, и означает измельченные камни.

Поэтому, украинский аналог для русского "щебёнка" – это "щебінь". А калькированные варианты – это лишь суржик, который не стоит использовать. Говорите на украинском!

