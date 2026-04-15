Каким словом заменить калькированное слово "щебьонка", рассказываем со ссылкой на объяснение ресурса "Горох".
Как сказать на украинском "щебьонка"?
Водители жалуются, что вместе со снегом "убежали" и дороги, а потому по всей стране начались ремонтные работы автодорог. И на обочинах или местах ремонта, можно увидеть кучи "щебьонки". Этот материал можно встретить и на строительных площадках. Материал видели, знаем, а вот со словом беда – довольно часто его произносят неправильно.
В быту можно услышать суржиковое "щебьонка", "щебльонка", "щебйонка" но все эти слова – калька с русского "щебёнка". Такие ошибки можно увидеть даже на рекламных объявлениях, у кого-то вызовет улыбку, а кто-то и не заметит. Поэтому объясним – как на украинском.
Литературная норма украинского языка имеет собственное слово – "щебінь". Словари подтверждают именно это слово и дают несколько определений:
- Словарь украинского языка (СУМ): щебінь – подрібнене каміння, цегла тощо, що використовується для будівельних і дорожніх робіт.
- Большой толковый словарь современного украинского языка: щебінь – розсипчасті нагромадження уламків гірських порід, будівельний матеріал.
- Орфографические словари подают склонения: щебінь – щебеню – щебенем – на щебені.
Слово "щебень" происходит от праславянского корня щеб или щебить ("дробить, ломать"). Но в народном языке, а впоследствии в технической литературе оно сохранилось как название мелкого камня, обломков породы. Можно встретить и вариант – "щебінка".
Есть и интересный глагол "щебенити" – "рассыпаться на мелкие части". А почву с содержанием мелких камней, или путь засыпанный им, можно назвать – "щебенистым".
Чаще всего, щебень – это продукт механического измельчения природных каменных материалов с частицами в основном остроугольной формы размером от (3 – 5) – 150 миллиметров. По преимущественной величине обломков различают: крупный щебень (70 – 150 миллиметров), средний (20 – 70 миллиметров) и мелкий (5 – 20 миллиметров). Различают гранитный щебень, гравийный щебень, известняковый щебень.
Сегодня щебень, особенно из цветных камней, является декором для дорожек, клумб, садов.
Цветной щебень на клумбе / Идеи декора
А от того из какого материала, какого размера и формы (округлые или острые) фракций возникают другие названия, которые вы могли слышать: гравий, рень, жорства, галька, шутер.
Интересно! Слово "шутер" происходит из немецкого языка – Schotter, Schutter, и означает измельченные камни.
Поэтому, украинский аналог для русского "щебёнка" – это "щебінь". А калькированные варианты – это лишь суржик, который не стоит использовать. Говорите на украинском!
В украинском языке нет слова "оползень"
- Слово "оползень" – русское и его нет в украинских словарях.
- Исконно украинский аналог русского слова "оползень" – зсув.