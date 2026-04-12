В повседневной речи и даже в новостях иногда можно услышать калькированные или ошибочные варианты слова "оползень". В то же время украинский язык предлагает нормативное соответствие, которое фиксируют словари, например, "Словарь.UA".

Как правильно на украинском сказать "оползень"?

Правильный удельный украинский аналог русского слова "оползень" – сдвиг. Именно эту форму подают современные толковые и переводные словари.

Также иногда можно встретить вариант "зсув ґрунту" – это уточненная форма, которую часто используют в научном или публицистическом стиле. Она помогает точнее передать смысл явления.

Что говорят словари / Скриншот со Словарь.UA

Использование калек вроде "оползень" или "оползни" в украинском языке считается ошибочным и не соответствует литературной норме.

Что такое оползень и почему он опасен?

Оползень – это природное явление, во время которого массы грунта или горных пород смещаются вниз по склону под действием силы тяжести. Чаще всего это происходит после сильных дождей, таяния снега или из-за подмывания почв.

Такие процессы могут представлять серьезную угрозу для людей, инфраструктуры и зданий. Оползни способны разрушать дороги, жилые дома и инженерные сети, особенно в горных или прибрежных районах.

Именно поэтому важно не только правильно называть это явление на украинском, но и понимать его природу и потенциальную опасность. Однако, это явление иногда может выполнять и полезную работу, разрушая города врагов Украины.

