Но является ли это слово украинским и как правильно называть эти яркие желтые и оранжевые цветы на украинском языке, рассказываем со ссылкой на "Горох".
Не "бархатцы" – как сказать на украинском?
Есть цветки, которые трудно представить без украинского двора. Они растут возле дома, украшают клумбы, появляются в венках и букетах. Мы привыкли к их бархатистому цвету и пряному запаху, но в последнее время вместе с ним часто слышим название "бархатцы" или "бархатки".
В украинском литературном языке традиционное название этих цветов – "чорнобривці".
Именно это название зафиксировано в украинских словарях. "Чернобрывец" – это травянистое декоративное растение семейства астровых с желтыми или оранжево-желтыми цветами.24 Канал – в WhatsApp Подпишитесь, чтобы не потерять и читать проверенные новости
Теперь выясним, откуда происходят оба названия, чтобы не путаться, ведь их происхождение различно.
А откуда взялись "бархатцы"?
Здесь мы имеем дело с названием, которое распространилось под влиянием других славянских языков, прежде всего русской формы "бархатцы".
Оно связано со словом "бархат", то есть "оксамит". Причина понятна: лепестки этих цветов имеют характерную бархатистую, мягкую на вид поверхность.
Именно поэтому в разных языках для этого растения возникали названия, связанные с его внешним сходством с тканью.
Но что слово понятно украинскому говорящему, еще не делает его нормативным украинским названием.
Почему именно "чорнобривцы"?
Название имеет прозрачную образную структуру: "черные брови" → "чорнобривцы". Существует версия, что название связано с темным ободком или характерной окраской цветов, напоминавшей черные брови.
Кстати, в украинском языке немало названий растений, образованных по тому же принципу – путем сравнения их внешнего вида с определенной чертой человека, животного (тигровая лилия или зозулинець) или предмета (лунария).
А "чернобрывцы" со временем стали еще и частью украинского культурного образа.
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Чернобрывцы – больше, чем просто цветки
Название "чернобривцы" настолько прочно укоренилось в украинской культуре, что стало не просто ботаническим названием.
В поэзии и народной культуре чернобривцы часто символизируют родной дом, мать, детство, Украину. Их часто сажали возле дома. Поэтому этот цветок стал одним из символов домашнего уюта и родного края.
Особенно сильно этот образ укрепился благодаря украинской песне "Чорнобривці" на слова Николая Сингаевского и музыку Владимира Верменича.
"Чорнобривцы" в исполнении Виктора Павлика: смотрите видео
В ней чернобрывцы становятся символом матери, родного дома и тоски человека по дому.
Именно поэтому для носителя украинского языка "чернобривцы" – это не просто название растения. Это слово, за которым стоит целый культурный образ.
В разговорной речи это слово можно услышать, а в украинских диалектах и языковых контактах встречаются различные названия этого растения:
- оксамитки,
- "материнські квіти",
- "сонячні обереги",
- повняки,
- шапочки,
- жовтяки,
- андики.
Однако в литературном украинском языке нормативным и традиционным названием является "чорнобривці".
Цветок не только красив, символ позднего лета и осени, но и полезен – из лепестков можно заваривать чай и использовать в качестве пряностей.
Поэтому пусть возле наших домов цветут не "бархатцы", а "чорнобривці". Вы уже налюбовались этими цветами?