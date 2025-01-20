Немало русизмов используют для обозначения цветов, а если их несколько, то порой вообще можно растеряться. В рубрике "Антисуржик. Говорим правильно на украинском!" 24 Канал рассказывает, как обозначить разнообразие цветов на украинском.

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О цветах, узоры и структуры на украинском языке

Чаще всего в разговоре не хватает слов, чтобы описать цвет или узор на одежде или ткани на украинском, поэтому заменяем их русизмами. Однако есть немало своих соответствий, которые стоит запомнить и использовать. Пополняем свой словарик!

Узор или орнамент – рисунок из разных линий, цветов, теней и т.д.; кружево; вышивка.

В украинском языке есть слова "колір" и "барва", А для обозначения многих цветов есть много слов, поэтому не разноцветный, а:

  • "барвний",
  • "різнобарвний",
  • "барвистий",
  • "багатобарвний",
  • "стобарвний",
  • "кольоровий",
  • "різнокольоровий",
  • "багатоколірний",
  • "багатокольоровий",
  • "веселковий",
  • "розцяцькований".

Немало, правда же, слов и такие разные!

Замените слово "разноцветный" / Язык – ДНК нации

В украинском языке нет слова пєстрий, но есть:

  • "строкатий",
  • "пістрявий",
  • "зацяцькований",
  • "рябий",
  • "рабаценький",
  • "різномастий",
  • "розмаїтий",
  • "чібірімірішний".

А для обозначения конкретного узора, есть свои соответствия, поэтому не:

в цветочека розцвічений, квітчастий – квітчаста сукня:

в клеточку в клітинку, картатий – картата сорочка;

в полосочкуу смужку, смугастий – піжама у смужку;

в горошеку горошок, у крапочку, у цяточку, у горохи, а офіційно візерунок називається – polka dot;

"гусиная лапка""гусячя лапка" чи п'є-де-пуль, а ще – зуб собаки або ламана клітина.

С узорами выяснили, еще вспомним о тканях, которые обозначают русизмами:

не бархат – а "оксамит";

не шелк, – а "шовк";

не хлопок – а "бавовна";

не кожа – а "шкіра";

не блестки – а "блискітки".

Как будем говорить об узорах: смотрите видео

Говорите на украинском о цветах и узорах разнообразно!