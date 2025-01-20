Чимало русизмів використовують для позначення кольорів, а якщо їх кілька, то деколи взагалі можна розгубитися. У рубриці "Антисуржик. Говоримо правильно українською!" 24 Канал розповідає, як позначити різноманітність кольорів українською.

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Про кольори, візерунки та структури українською

Найчастіше в розмові бракує слів, щоб описати колір чи візерунок на одязі чи тканині українською, тому заміняємо їх русизмами. Проте маємо чимало своїх відповідників, які варто запам'ятати та використовувати. Поповнюємо свій словничок!

Візерунок чи орнамент – малюнок із різних ліній, кольорів, тіней тощо; мереживо; вишивка.

В українській мові маємо слова колір та барва, А для позначення багатьох кольорів маємо чимало слів, тому не разноцвєтний, а:

барвний,

різнобарвний,

барвистий,

багатобарвний,

стобарвний,

кольоровий,

різнокольоровий,

багатоколірний,

багатокольоровий,

веселковий,

розцяцькований.

Чимало, правда ж, слів і такі різні!

Замініть слово "разноцвєтний" / Мова – ДНК нації

В українській мові немає слова "пєстрий", але є:

пістрявий,

зацяцькований,

рябий,

рабаценький,

різномастий,

розмаїтий ,

, чібірімірішний.

А для позначення конкретного візерунка, є свої відповідники, тому не:

в цвєточєк – а розцвічений, квітчастий – квітчаста сукня:

в клєточку – в клітинку, картатий – картата сорочка;

в полосочку – у смужку, смугастий – піжама у смужку;

в горошек – у горошок, у крапочку, у цяточку, у горохи, а офіційно візерунок називається – polka dot;

"гусіная лапка" – "гусячя лапка" чи п'є-де-пуль, а ще – зуб собаки або ламана клітина.

З візерунками з'ясували, ще згадаємо про тканини, які позначають русизмами:

не бархат – а оксамит;

не шелк, – а шовк;

не хлопок – а бавовна;

не кожа – а шкіра;

не бльостки – а блискітки.

Як будемо говорити про візерунки: дивіться відео

Говоріть українською про кольори та візерунки розмаїто!