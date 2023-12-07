У 30-х роках минулого століття радянська влада намагалася максимально наблизити українську мову до російської. Так, чимало наших автентичних слів просто "зникли".

При цьому доволі цікавих слів. Натомість їх замінили російськими або ж іншими запозиченими.

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Яким чарівним українським словом назвати сомельє

Так, українці люблять вживати слово "сомельє", коли кажуть про людину, яка знається на виготовленні хорошого вина, наприклад.

Краяни при цьому так звикли до цього слова, яке має французьке походження, що навіть не задумуються, чи є відповідник в українській мові. Насправді є – і дуже цікавий, зазначає Освіта 24.

Відомий популяризатор української мови Андрій Шимановський розповів про чарівне автентичне слово, яке намагалися "стерти".

Тож якщо ви наступного разу захочете сказати "сомельє" – скажіть "виняр".



Як українською назвати сомельє / скриншот відео

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