При этом достаточно интересных слов. Вместо них заменили российскими или другими заимствованными.

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Каким волшебным украинским словом назвать сомелье

Так, украинцы любят употреблять слово "сомелье", когда говорят о человеке, который разбирается в изготовлении хорошего вина, например.

Краяне при этом так привыкли к этому слову, которое имеет французское происхождение, что даже не задумываются, есть ли соответствие в украинском языке. На самом деле есть и очень интересный, отмечает Образование 24.

Известный популяризатор украинского языка Андрей Шимановский рассказал о волшебном аутентичном слове, которое пытались "стереть".

Так что если вы в следующий раз захотите сказать "сомелье" – скажите "виняр".



Как на украинском назвать сомелье / скриншот видео

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Как на украинском назвать штопор