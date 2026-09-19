У ЄС пропонують заборонити соцмережі дітям до 13 років

Єврокомісія запропонувала запровадити спільні для всіх країн ЄС правила доступу дітей до соцмереж. Комусь – заборона, а комусь – доступ лише через батьківські акаунти.

Про це повідомляє Reuters. Відповідний документ охоплює соціальні мережі, відеоплатформи, онлайн-ігри, а також ШІ-чатботи та цифрових компаньйонів.

Які можуть встановити правила

Так, дітям до 13 років хочуть взагалі заборонити користуватися соцмережами. Підліткам 13–14 років дозволять доступ лише через батьківські акаунти з обмеженими функціями та часом користування.

За пропозицією Єврокомісії:

діти до 13 років не зможуть користуватися соцмережами;

для дітей від 3 до 13 років передбачать доступ до спеціально адаптованих відеосервісів через акаунт батьків або опікунів;

13–14-річні зможуть користуватися соцмережами через так звані мініакаунти, створені та контрольовані батьками;

для таких акаунтів пропонують обмежити кількість контактів та час користування — до однієї години на день;

із 15 років підлітки зможуть самостійно створювати акаунти.

Для дітей до 18 років платформи також мають запровадити принцип «безпечного дизайну». Йдеться, зокрема, про обмеження функцій, які заохочують надмірне користування: нескінченного скролінгу, механік винагороди та нічних push-сповіщень.

Профілі неповнолітніх мають бути приватними за замовчуванням, а незнайомці не повинні мати можливості безпосередньо контактувати з дітьми.

Окремо Єврокомісія пропонує вимкнути за замовчуванням ШІ-чатботів і цифрових компаньйонів для дітей. Такі системи також не повинні використовувати функції, здатні формувати емоційну залежність дитини від ШІ.

Чи перевірятимуть вік користувачів

Одна з найскладніших частин нових правил — підтвердження віку. Єврокомісія пропонує зобов’язати онлайн-сервіси та магазини застосунків використовувати інструменти для перевірки віку користувачів. При цьому ЄС планує застосовувати власний інструмент age verification, який, за твердженням Комісії, не зберігатиме документи, що посвідчують особу, чи біометричні дані.

Франція вже спробувала заборонити соцмережі до 15 років — але закон заблокували. Саме питання перевірки віку стало одним із каменів спотикання французької спроби обмежити соцмережі для дітей.

Єврокомісія пропонує не просто встановити одну вікову межу, а створити поетапну систему: окремі правила для дітей до 13 років, підлітків 13–14 років і старших за 15 років. Одночасно Комісія хоче перекласти частину відповідальності з батьків і державних регуляторів на самі технологічні платформи.

Поки що це лише законодавча пропозиція, а не чинне правило ЄС. Її ще мають розглянути Європейський парламент і Рада ЄС, після чого інституції повинні погодити остаточний текст.