Об этом сообщает Reuters. Соответствующий документ охватывает социальные сети, видеоплатформы, онлайн-игры, а также ИИ-чатботов и цифровых компаньонов.

Какие правила могут быть введены

Так, детям до 13 лет хотят вообще запретить пользоваться соцсетями. Подросткам 13–14 лет разрешат доступ только через родительские аккаунты с ограниченными функциями и временем пользования.

По предложению Еврокомиссии:

дети до 13 лет не смогут пользоваться социальными сетями;

для детей от 3 до 13 лет предусмотрят доступ к специально адаптированным видеосервисам через аккаунт родителей или опекунов;

13–14-летние смогут пользоваться соцсетями через так называемые мини-аккаунты, созданные и контролируемые родителями;

для таких аккаунтов предлагается ограничить количество контактов и время пользования – до одного часа в день;

с 15 лет подростки смогут самостоятельно создавать аккаунты.

Для детей до 18 лет платформы также должны внедрить принцип "безопасного дизайна". Речь идет, в частности, об ограничении функций, поощряющих чрезмерное использование: бесконечного скроллинга, механизмов вознаграждения и ночных push-уведомлений.

Профили несовершеннолетних должны быть закрытыми по умолчанию, а посторонние не должны иметь возможности напрямую контактировать с детьми.

Отдельно Еврокомиссия предлагает по умолчанию отключать ИИ-чат-ботов и цифровых компаньонов для детей. Такие системы также не должны использовать функции, способные формировать эмоциональную зависимость ребенка от ИИ.

Будут ли проверять возраст пользователей

Одна из самых сложных частей новых правил – подтверждение возраста. Еврокомиссия предлагает обязать онлайн-сервисы и магазины приложений использовать инструменты для проверки возраста пользователей. При этом ЕС планирует применять собственный инструмент age verification, который, по утверждению Комиссии, не будет хранить документы, удостоверяющие личность, или биометрические данные.

Франция уже пыталась запретить социальные сети для детей до 15 лет – но закон заблокировали. Именно вопрос проверки возраста стал одним из камней преткновения в попытке Франции ограничить доступ детей к социальным сетям.

Еврокомиссия предлагает не просто установить один возрастной порог, а создать поэтапную систему: отдельные правила для детей до 13 лет, подростков 13–14 лет и старше 15 лет. Одновременно Комиссия хочет переложить часть ответственности с родителей и государственных регуляторов на сами технологические платформы.

Пока что это лишь законодательное предложение, а не действующее правило ЕС. Его еще должны рассмотреть Европейский парламент и Рада ЕС, после чего институты должны согласовать окончательный текст.