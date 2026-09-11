"Закатка" чи "закрутка": як українською назвати домашні консерви

Побутова лексика часто зберігає сліди історичних впливів і мовних контактів. Так сталося і зі словами «закатка» та «закрутка», яке з них приховує помилку?

Хоч обидва широко вживаються, лише одне з них належить до української літературної мови, зважаючи на походження. Розповідаємо з посиланням на "Горох".

Не кажіть "закатка": як правильно?

Ще триває сезон заготовок нового врожаю на зиму – городини та садовини, які будуть смакувати у холодний сезон.

Чимало господинь полюбляють готувати домашні консервації – це не лише про огірки й помідори, це про запахи літа, про банки, що виблискують на полицях комори та так смакують взимку. І покрокових рецептів на будь-який смак сьогодні можна знайти безліч – солодких, пряних, гострих.

Рецепт консервованих помідорів: дивіться відео

Але коли доходить до назви, багато хто вагається, як їх називати: "закатка" чи "закрутка"? Обидва слова звучать знайомо, але яке з них відповідає українській нормі, а яке – калька?

"Закрутка" – українське слово, утворене від дієслова "закручувати", адже саме це ми робимо з кришкою:

закрутити кришку;

закрутити банку;

зробити закрутку.

Словники фіксують "закрутка" як побутову назву домашніх консервів, особливо тих, що закриваються металевими кришками.

Зверніть увагу! Наголос у слові припадає на літеру "А" – зАкрутка. Та й саме слово багатозначне, це і: кришка, банка, різьба, зачіска, локон, кровоспинна пов'язка та навіть звивина головного мозку.

"Закатка" – слово, яке часто вживають, коли говорять про домашні консерви. Проте українські словники його не фіксують.

Воно прийшло в українську з російської: "закатка" від "закатывать". У радянські часи воно масово поширилося разом із технікою консервування металевими кришками, тому багато хто й досі вживає його автоматично.

Як ще можна назвати заготовки на зиму?

Втім, українська мова пропонує ще кілька варіантів. Їх можна зустріти на форумах та в коментарях під рецептами смачних заготовок:

закривання ;

; закривки ;

; закриванці;

крутка;

купорка;

закупорка;

заготовки.

А от інше збірне слово для позначення заготовок – "консервація", яке можна назвати "офіційним" і зустріти в офіційних текстах. Воно походить від латинського conservatio – "збереження, охорона". В українську мову воно прийшло через французьку – conservation у XIX столітті й закріпилося як термін для позначення процесу збереження від псування чи руйнування.

І спочатку це стосувалося архітектури, а лише згодом – техніки збереження продуктів.

Зауважимо! У мові є важливий нюанс, який варто враховувати: консервування – це назва процесу, а консервація – збірне поняття, яке позначає готовий продукт, те саме, що "консерви".

Тож коли ви говорите про банки з огірками, варенням чи лечо, сміливо кажіть: "Маю багато закруток на зиму" – і це буде і природно, і по-українськи. Ви маєте улюблений родинний рецепт?