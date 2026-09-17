В Україні каратимуть за плагіат: МОН вже визначило механізм

В Україні каратимуть за плагіат у наукових роботах. Зокрема позбавлятимуть ступеня вищої освіти.

Уряд вже погодив Порядок позбавлення ступеня вищої освіти. Про це інформує Міністерство освіти і науки України.

Як каратимуть за плагіат

Цю процедуру внормували відповідно до Закону України «Про академічну доброчесність». Він набув чинності 31 липня 2026 року.

Так, у разі встановлення академічного плагіату, фабрикації або фальсифікації у кваліфікаційній роботі автора позбавлятимуть відповідного ступеня вищої освіти.

Порядок визначає, як саме має відбуватися така процедура – від розгляду повідомлення про можливе порушення до ухвалення рішення та його правових наслідків.

Документ регулює розгляд повідомлення про можливий плагіат, процедуру ухвалення рішення про позбавлення ступеня вищої освіти та відповідної кваліфікації тощо.

Мовиться саме про порушення у кваліфікаційній роботі, на підставі якої автору присудили відповідний ступінь. Сам факт повідомлення про можливе порушення не є підставою для автоматичного позбавлення ступеня: спочатку його має розглянути уповноважений орган закладу освіти або наукової установи за встановленою процедурою.

Закон «Про академічну доброчесність» встановлює спільні для системи освіти правила реагування на такі порушення та вимагає дотримання прав усіх учасників процедури. Розгляд повідомлення про порушення академічної доброчесності має завершитися протягом шести місяців із дня його отримання.

В Україні вже діє закон про академічну доброчесність