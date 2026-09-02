В Україні запроваджують новий механізм нарахування зарплат педагогів

З 1 вересня у нашій державі запроваджують новий механізм нарахування зарплати освітян. Він передбачає вихід з Єдиної тарифної сітки.

Про це повідомили в Міністерстві освіти і науки України. Тепер посадові оклади педагогічних і науково-педагогічних працівників розраховуватимуть по-новому.

Як діятиме новий механізм

Розраховуватимуть їх за коефіцієнтами до базової величини, яка становить 28 885 гривень (середня зарплата по економіці станом на перший квартал 2026 року).

Тобто з 1 вересня вийдуть з Єдиної тарифної сітки та перейдуть на нові посадові оклади працівники шкіл, профтехів, коледжів, вишів, інклюзивно-ресурсних центрів і державних закладів освіти.

Водночас за рішенням органів місцевого самоврядування на такий механізм нарахування можуть перейти й дитсадки та заклади позашкільної освіти, а також профтехи та коледжі, які фінансують з місцевих бюджетів. Для таких закладів освіти громади зможуть запровадити цей механізм також із 1 вересня 2026 року за власним рішенням, зважаючи на фінансову спроможність.

Чи будуть доплати за несприятливі умови праці

Доплату у розмірі 2 600 гривень за несприятливі умови праці включать в оклад. Ці зміни стосуватимуться педагогів шкіл, дитсадків, позашкілля, професійних та фахових коледжів.

Окрім того, додаткові 2 600 гривень за кошти субвенції з держбюджету зберігають для педагогів шкіл, що працюють очно на прифронтових територіях. За рішенням громад, таку доплату можуть надавати й педагогам інших закладів освіти, що працюють очно на прифронтових територіях.

У МОН очікують, що після переходу на новий механізм найменший посадовий оклад педагогічного працівника становитиме 1,6 мінімальної зарплати, науково-педагогічного – дві мінімальні зарплати.

З урахуванням таких змін місячна зарплата шкільного вчителя на ставку з урахуванням надбавок і доплат становитиме від 16,6 до 37 тисяч гривень нарахованими, або від 12,8 до 28,5 тисяч гривень на руки.

Повна місячна зарплата на одну ставку в дитсадку становитиме від 14,5 до 28 тисяч гривень нарахованими, або від 11 до 21,5 тисяч гривень на руки.

Зарплата викладачів професійних і фахових коледжів становитиме від 14,5 до 37 тисяч гривень нарахованими, або від 11,2 до 28,5 тисяч гривень на руки.

А вишах зарплата викладачів становитиме від 17 до 53 тисяч гривень нарахованими, або від 13 до 41 тисяч гривень на руки.

Конкретна сума залежатиме від посади, стажу, наукового ступеня, вченого звання та встановлених працівникові виплат.