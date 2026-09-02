Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины. Теперь должностные оклады педагогических и научно-педагогических работников будут рассчитываться по-новому.

Как будет работать новый механизм

Их будут рассчитывать по коэффициентам к базовой величине, которая составляет 28 885 гривен (средняя зарплата по экономике по состоянию на первый квартал 2026 года).

То есть с 1 сентября выйдут из Единой тарифной сетки и перейдут на новые должностные оклады работники школ, профтехучилищ, колледжей, вузов, инклюзивно-ресурсных центров и государственных учебных заведений.

В то же время по решению органов местного самоуправления на такой механизм начисления могут перейти и детские сады и учреждения внешкольного образования, а также профессионально-технические училища и колледжи, финансируемые из местных бюджетов. Для таких учебных заведений общины смогут ввести этот механизм также с 1 сентября 2026 года по собственному решению, учитывая финансовые возможности.

Будут ли доплаты за неблагоприятные условия труда

Доплату в размере 2600 гривен за неблагоприятные условия труда включат в оклад. Эти изменения коснутся педагогов школ, детских садов, внешкольных учреждений, профессиональных и специализированных колледжей.

Кроме того, дополнительные 2600 гривен за счет субвенции из госбюджета сохраняются для педагогов школ, работающих очно на прифронтовых территориях. По решению общин такую доплату могут предоставлять и педагогам других учебных заведений, работающим очно на прифронтовых территориях.

В МОН ожидают, что после перехода на новый механизм минимальный должностной оклад педагогического работника составит 1,6 минимальной зарплаты, научно-педагогического – две минимальные зарплаты.

С учетом этих изменений месячная зарплата школьного учителя на ставку с учетом надбавок и доплат составит от 16,6 до 37 тысяч гривен начисленной суммы, или от 12,8 до 28,5 тысяч гривен на руки.

Полная месячная зарплата на одну ставку в детском саду составит от 14,5 до 28 тысяч гривен начисленной суммы, или от 11 до 21,5 тысяч гривен на руки.

Зарплата преподавателей профессиональных и специализированных колледжей составит от 14,5 до 37 тысяч гривен в расчетном размере, или от 11,2 до 28,5 тысяч гривен на руки.

А в вузах зарплата преподавателей составит от 17 до 53 тысяч гривен в расчетном размере, или от 13 до 41 тысяч гривен на руки.

Конкретная сумма будет зависеть от должности, стажа, ученой степени, ученого звания и установленных для работника выплат.