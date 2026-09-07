Учителі назвали головну причину розчарування у педагогічній професії

Учителі в Україні, навіть попри війну, залишаються відданими професії. Цього рішення не можуть похитнути також ні значне навантаження, ні системні виклики.

Все ж 73,2% педагогів називають низьку зарплату головною причиною розчарування у професії. Про це інформує Міністерство освіти і науки України.

Чи розчаровані вчителі у своїй професії

Так, 25,5% учителів додатково займаються репетиторством, а 47,2% пов'язують кар'єрне зростання насамперед із підвищенням кваліфікаційної категорії. Про це свідчать результати дослідження ЮНЕСКО "Становлення нового українського вчителя". У ньому взяли участь понад 6 700 освітян з усієї України.

Це перший комплексний аналіз педагогічної кар'єри в Україні, який охоплює весь професійний шлях учителя: від вибору професії та підготовки до професійного розвитку, кар'єрного зростання й освітнього лідерства, кажуть у МОН.

Серед ключових висновків дослідження є те, що внутрішня мотивація залишається важливою причиною вибору педагогічної професії: 61,2% опитаних вказали на покликання до роботи з дітьми. Водночас серед студентів педагогічних спеціальностей 18,8% планують змінити сферу діяльності, а 20,6% хотіли б отримати більше знань і навичок із соціально-емоційного навчання.

Результати також вказують на потребу краще узгодити підготовку майбутніх педагогів із реальними вимогами роботи в школі та принципами Нової української школи.

Чи бачать вчителі кар'єрне зростання

За даними цього дослідження, 47,2% педагогів бачать кар'єрне зростання через підвищення кваліфікаційної категорії. Водночас результати вказують на необхідність розвитку більш різноманітних траєкторій професійного зростання, удосконалення системи підвищення кваліфікації та створення умов, які допомагатимуть педагогам залишатися в професії.

Що цікаво, майже 80% директорів шкіл працюють у сфері освіти понад 20 років, водночас 64,2% керівників говорять про труднощі під час конкурсного відбору.

Дослідження також фіксує кадрові виклики: у школах бракує вчителів фізики, математики, англійської мови та інформатики.