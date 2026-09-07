Тем не менее 73,2 % педагогов называют низкую зарплату главной причиной разочарования в профессии. Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

Разочарованы ли учителя в своей профессии

Так, 25,5% учителей дополнительно занимаются репетиторством, а 47,2% связывают карьерный рост прежде всего с повышением квалификационной категории. Об этом свидетельствуют результаты исследования ЮНЕСКО "Становление нового украинского учителя". В нем приняли участие более 6 700 педагогов со всей Украины.

Это первый комплексный анализ педагогической карьеры в Украине, охватывающий весь профессиональный путь учителя: от выбора профессии и подготовки до профессионального развития, карьерного роста и лидерства в сфере образования, отмечают в МОН.

Среди ключевых выводов исследования – то, что внутренняя мотивация остается важной причиной выбора педагогической профессии: 61,2% опрошенных указали на призвание к работе с детьми. В то же время среди студентов педагогических специальностей 18,8% планируют сменить сферу деятельности, а 20,6% хотели бы получить больше знаний и навыков в области социально-эмоционального обучения.

Результаты также указывают на необходимость лучше согласовать подготовку будущих педагогов с реальными требованиями работы в школе и принципами "Новой украинской школы".

Видят ли учителя возможности карьерного роста

По данным этого исследования, 47,2% педагогов видят карьерный рост через повышение квалификационной категории. В то же время результаты указывают на необходимость развития более разнообразных траекторий профессионального роста, совершенствования системы повышения квалификации и создания условий, которые будут помогать педагогам оставаться в профессии.

Что интересно, почти 80% директоров школ работают в сфере образования более 20 лет, при этом 64,2% руководителей отмечают трудности при конкурсном отборе.

Исследование также фиксирует кадровые проблемы: в школах не хватает учителей физики, математики, английского языка и информатики.