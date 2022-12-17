Частина вчителів в одній з областей України вже кілька місяців працює без зарплати

17 грудня 2022, 14:17
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Джерело:

Суспільне

У Харківській області вчителі деокупованих громад працюють без зарплати. Виплату заробітку їм затримують.

Педагоги пишуть звернення до профспілок. Та керівництво громад поки питання із зарплатою вчителів не вирішило. 

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В яких громадах вчителям затримують зарплату

Очільниця Харківської обласної профспілки працівників освіти і науки України Лідія Дулуб розповіла, що першими щодо затримки зарплат звернулися вчителі Циркунівської громади, після них – Липецька.

За її словами, найгірша ситуація – у педагогів з Куп'янська, Ізюма, Дворічної, Боровської і Вовчанської громад.

Усі вони на ще з вересня, жовтня не отримали зарплату,
– уточнила Лідія Дулуб.

При цьому додала, що оперативність виплати залежить від активності керівництва громад. Натомість керівників відділів освіти не було, а зараз немає ще й бухгалтерів та необхідних документів. 

Що кажуть в департаменті освіти ОВА

Директор обласного департаменту освіти Олексій Литвинов не каже, скільки вчителів зараз працюють без зарплати. Найбільше затримують виплати педагогам у Вовчанську, Циркунах, Липцях, частині Чугуївського та Харківського районів, а також Ізюмі.

Ситуацію із виплатами вчителям у Куп'янську вже вирішують. 

Зараз у казні лежать наші платіжки на погашення заборгованості за жовтень і листопад,
– сказав Литвинов.

Литвинов пояснює: вчителів, як і інших жителів деокупованих громад, правоохоронці перевіряють на факт  співпраці з окупантами. Щодо окремих осіб пишуть запити в СБУ та у поліцію. Тому ситуацію з виплатами і затягують. 

Чиновник також уточнив, що поліція взялася вже за близько 60 колаборантів-педагогів в області. 

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Українські вчителі отримають надбавку до зарплати

Українські вчителі, які пройшли сертифікацію, отримають надбавку до зарплати. Мовиться про педагогів початкових класів.

  • Так, голова Державної служби якості освіти Руслан Гурак під час брифінгу повідомив, що сертифікацію успішно пройшли понад 1 100 таких учителів.
  • За його словами, у 2022 році на сертифікацію зареєструвалися майже 2 000 педагогів початкових класів. У третьому етапі онлайн взяли участь понад 1 300 учителів. Максимальну кількість балів (160) здобули 52 з них.
  • Відповідні сертифікати освітяни отримали у своїх електронних кабінетах. Сертифікати дійсні протягом 3 років. Педагоги, що успішно пройшли сертифікацію, отримають 20 % надбавки до зарплати, уточнив Гурак.
  • Успішне проходження сертифікації педагогам зарахують також як проходження чергової / позачергової атестації.
Автор: Марія Волошин