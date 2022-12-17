Частина вчителів в одній з областей України вже кілька місяців працює без зарплати

У Харківській області вчителі деокупованих громад працюють без зарплати. Виплату заробітку їм затримують.

Педагоги пишуть звернення до профспілок. Та керівництво громад поки питання із зарплатою вчителів не вирішило.

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В яких громадах вчителям затримують зарплату

Очільниця Харківської обласної профспілки працівників освіти і науки України Лідія Дулуб розповіла, що першими щодо затримки зарплат звернулися вчителі Циркунівської громади, після них – Липецька.

За її словами, найгірша ситуація – у педагогів з Куп'янська, Ізюма, Дворічної, Боровської і Вовчанської громад.

Усі вони на ще з вересня, жовтня не отримали зарплату,

– уточнила Лідія Дулуб.

При цьому додала, що оперативність виплати залежить від активності керівництва громад. Натомість керівників відділів освіти не було, а зараз немає ще й бухгалтерів та необхідних документів.

Що кажуть в департаменті освіти ОВА

Директор обласного департаменту освіти Олексій Литвинов не каже, скільки вчителів зараз працюють без зарплати. Найбільше затримують виплати педагогам у Вовчанську, Циркунах, Липцях, частині Чугуївського та Харківського районів, а також Ізюмі.

Ситуацію із виплатами вчителям у Куп'янську вже вирішують.

Зараз у казні лежать наші платіжки на погашення заборгованості за жовтень і листопад,

– сказав Литвинов.

Литвинов пояснює: вчителів, як і інших жителів деокупованих громад, правоохоронці перевіряють на факт співпраці з окупантами. Щодо окремих осіб пишуть запити в СБУ та у поліцію. Тому ситуацію з виплатами і затягують.

Чиновник також уточнив, що поліція взялася вже за близько 60 колаборантів-педагогів в області.

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