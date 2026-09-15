Молодь не хоче йти працювати до школи: педагог розповів, що сильно демотивує

Молодь в Україні не хоче йти працювати вчителями у школи. Одним з основних демотиваторів є низька зарплата.

Про це у подкасті "Твоє.Моє" розповів учитель англійської мови зі Львова Віктор Демко. І додав, що деякі вакансії заклади освіти не можуть закрити місяцями.

Чому молодь не йде працювати до школи

Педагог каже, що молодь після педагогічної практики не поспішає обирати професію вчителя. Він згадав випадок про третьокурсників, які проходили практику у його школі.

Ми питали: "Ви пройшли практику, ви готові залишатися в школі?". Жоден, жоден. Тобто люди навіть не розглядають це як роботу,

– заявив Демко.

Також він зауважив, що у його закладі освіти вакансію вчителя математики не можуть закрити вже близько трьох місяців.

Ми шукаємо зараз математика. Будь-кого, ну хоч когось, бо нам години треба закрити. Нема. Нема людей, які б працювали на цій посаді,

– каже педагог.

Як впливає чинник зарплати

Він вважає, що саме рівень зарплати демотивує молодь. Тим паче продавець у торговельному центрі може отримувати близько 20 тисяч гривень, коли для вчителя-початківця така сума недосяжна.

Молодий вчитель, який приходить просто з університету, якщо він візьме на себе все підряд – максимальні години, класне керівництво і так далі, може розраховувати на 13 – 15 тисяч на руки. Це ще дуже оптимістичний сценарій,

– каже Демко.

З досвідом ця сума може зрости до приблизно 20 тисяч гривень. Після останнього підвищення зарплат освітян – і до 25 тисяч. Якщо ж учитель працює завучем і має додаткові обов’язки, його зарплата може бути ще вищою.

Все ж звичайний учитель-початківець, який хоче просто виконувати свою роботу, отримуватиме 13 – 15 тисяч гривень. Це максимум.