Об этом в подкасте"Твое.Мое" рассказал учитель английского языка из Львова Виктор Демко. И добавил, что некоторые вакансии учебные заведения не могут заполнить месяцами.
Почему молодежь не идет работать в школу
Педагог говорит, что молодежь после педагогической практики не спешит выбирать профессию учителя. Он вспомнил случай с третьекурсниками, которые проходили практику в его школе.
Мы спрашивали: "Вы прошли практику, вы готовы остаться в школе?". Ни один, ни один. То есть люди даже не рассматривают это как работу,
– заявил Демко.
Также он отметил, что в его учебном заведении вакансию учителя математики не могут закрыть уже около трех месяцев.Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Мы сейчас ищем математика. Кого угодно, ну хотя бы кого-нибудь, потому что нам нужно закрыть часы. Нет. Нет людей, которые бы работали на этой должности,
– говорит педагог.
Как влияет фактор зарплаты
Он считает, что именно уровень зарплаты демотивирует молодежь. Тем более что продавец в торговом центре может получать около 20 тысяч гривен, тогда как для начинающего учителя такая сумма недостижима.
Молодой учитель, который приходит прямо из университета, если он возьмет на себя все подряд – максимальное количество часов, классный руководитель и так далее, может рассчитывать на 13–15 тысяч на руки. Это еще очень оптимистичный сценарий,
– говорит Демко.
С опытом эта сумма может вырасти примерно до 20 тысяч гривен. После последнего повышения зарплат педагогов – и до 25 тысяч. Если же учитель работает завучем и имеет дополнительные обязанности, его зарплата может быть еще выше.
Тем не менее обычный начинающий учитель, который хочет просто выполнять свою работу, будет получать 13–15 тысяч гривен. Это максимум.
Ранее мы рассказывали, что в Украине вводится новый механизм начисления зарплат педагогов.