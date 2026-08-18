Освіту чекають великі зміни: що уряд запланував на 2026 – 2027 роки

Уряд затвердив План пріоритетних дій на 2026 – 2027 роки, у якому окремо визначив зміни для освіти та науки. Вони стосуються педагогів, школярів і студентів, а також розвитку навчальних закладів і подальшого оновлення освітньої системи.

Частину рішень планують реалізувати вже протягом найближчих двох років, причому деякі з них безпосередньо вплинуть на зарплати, стипендії та умови навчання. Які основні кроки передбачив уряд, розповіли у Міністерстві освіти і науки України.

Учителям і науковцям планують підвищити зарплати

Одним із головних напрямів стане підтримка педагогів і науковців, для яких планують не лише підвищити оплату праці, а й розширити можливості для професійного розвитку. Зарплати педагогічних і науково-педагогічних працівників мають зрости на 20%, а оплату праці науковців планують підвищити до 50% залежно від результатів державної атестації.

Окремо уряд хоче переглянути саму систему формування зарплат педагогів, для чого до Верховної Ради мають подати відповідний законопроєкт. Державні стипендії в межах Національної системи дослідників планують виплачувати 2 650 науковим і науково-педагогічним працівникам.

Зміни стосуватимуться і професійного розвитку вчителів, адже підвищенням кваліфікації за принципом "гроші ходять за вчителем" планують охопити 100 тисяч педагогів. Такий підхід передбачає, що освітяни матимуть більше можливостей самостійно обирати програми, на яких хочуть навчатися.

Більше укриттів, автобусів і підтримки для учнів

Велику частину плану присвятили умовам, у яких навчаються діти та студенти. Ще у 500 закладах освіти хочуть створити безпечніші умови завдяки будівництву, ремонту та облаштуванню укриттів, а ще 500 мають отримати можливість безперервно працювати навіть під час знеструмлень.

До 2027 року також планують створити щонайменше 50 автономних шкіл, закупити 1 000 шкільних автобусів і розпочати програму реконструкції гуртожитків. Ще у 800 закладах загальної середньої, професійної та фахової передвищої освіти мають з'явитися сучасні навчальні простори, майстерні та лабораторії, а для дошкілля хочуть обладнати 500 локацій нових форматів.

Зміни передбачені й у підтримці школярів та студентів. Уряд планує забезпечити безоплатне харчування у всіх закладах загальної середньої освіти, удвічі збільшити академічні стипендії у професійних, фахових передвищих і вищих закладах освіти, а щонайменше 60 тисяч студентів мають отримати державні гранти на здобуття вищої освіти.

Кількість учасників проєктної аспірантури також хочуть збільшити вдвічі та поширити цей формат на нові пріоритетні галузі. Крім того, в ЄДЕБО планують запустити експеримент з індивідуальними навчальними рахунками для обліку освітніх досягнень протягом життя, а психологічну службу в закладах освіти мають комплексно оновити.

У школах змінюватимуть зміст навчання

Ще один великий напрям стосується того, чого і як навчатимуть учнів та студентів. Уряд планує оновити понад 100 стандартів фахової передвищої та вищої освіти із залученням роботодавців, а всіх учнів професійної освіти мають перевести на навчання за єдиним стандартом.

Зміни торкнуться і старшої школи, де продовжать пілотувати профільне навчання. Новий державний стандарт планують запровадити у 2 000 закладах загальної середньої освіти, водночас охоплення учнів навчанням в осередках предмета "Захист України" хочуть збільшити з 65% до 100%.

Паралельно планують оновлювати шкільні бібліотеки, розвивати STEM-освіту та кар'єрне консультування для учнів. Уряд розраховує, що зміст навчання більше відповідатиме сучасному ринку праці та потребам держави.

Науку планують активніше підтримувати й наближати до Європи

Окремий напрям стосується фінансування досліджень та розвитку інновацій. Частку базового фінансування наукових установ, яку розподіляють з урахуванням результатів державної атестації, планують збільшити до 30%, а кількість проєктів за державним замовленням для потреб безпеки, оборони, відновлення країни та економіки – удвічі.

До досліджень хочуть активніше залучати й бізнес, збільшивши частку витрат підприємницького сектору на наукові розробки до 15%. Паралельно планують розвивати наукові парки, трансфер технологій та запроваджувати показники, за якими оцінюватимуть роботу керівників наукових установ.

Україна також продовжить інтеграцію до Європейського дослідницького простору та участь у міжнародних освітніх і наукових програмах. Зокрема, уряд планує виконувати умови асоційованої участі у програмі "Еразмус+", а кількість заявок українських учасників на відкриті конкурси "Горизонт Європа" хочуть збільшити на 50%.

Крім того, у провідних університетах планують створити 10 кампусів досконалості та 10 сучасних дослідницьких центрів. Водночас модернізацію мережі закладів вищої освіти продовжуватимуть через укрупнення та об'єднання університетів.