Часть решений планируется реализовать уже в течение ближайших двух лет, причем некоторые из них напрямую повлияют на зарплаты, стипендии и условия обучения. О том, какие основные меры предусмотрело правительство, рассказали в Министерстве образования и науки Украины.

Учителям и ученым планируют повысить зарплаты

Одним из главных направлений станет поддержка педагогов и ученых, для которых планируется не только повысить оплату труда, но и расширить возможности для профессионального развития. Зарплаты педагогических и научно-педагогических работников должны вырасти на 20%, а оплату труда ученых планируют повысить до 50% в зависимости от результатов государственной аттестации.

Отдельно правительство хочет пересмотреть саму систему формирования зарплат педагогов, почему в Верховную Раду должен быть внесен соответствующий законопроект. Государственные стипендии в рамках Национальной системы исследователей планируется выплачивать 2 650 научным и научно-педагогическим работникам.

Изменения коснутся и профессионального развития учителей, ведь повышением квалификации по принципу "деньги следуют за учителем" планируется охватить 100 тысяч педагогов. Такой подход предполагает, что педагоги будут иметь больше возможностей самостоятельно выбирать программы, по которым они хотят обучаться.

Больше укрытий, автобусов и поддержки для учащихся

Большую часть плана посвятили условиям, в которых учатся дети и студенты. Еще в 500 учебных заведениях планируют создать более безопасные условия благодаря строительству, ремонту и обустройству укрытий, а еще 500 должны получить возможность бесперебойно работать даже во время отключений электроэнергии.

К 2027 году также планируется создать не менее 50 автономных школ, закупить 1 000 школьных автобусов и начать программу реконструкции общежитий. Еще в 800 учреждениях общего среднего, профессионального и предвузовского образования должны появиться современные учебные помещения, мастерские и лаборатории, а для дошкольного образования планируется оборудовать 500 объектов нового формата.

Изменения предусмотрены и в сфере поддержки школьников и студентов. Правительство планирует обеспечить бесплатное питание во всех учреждениях общего среднего образования, вдвое увеличить академические стипендии в профессиональных, специально-предвысших и высших учебных заведениях, а не менее 60 тысяч студентов должны получить государственные гранты на получение высшего образования.

Количество участников проектной аспирантуры также планируется увеличить вдвое и распространить этот формат на новые приоритетные отрасли. Кроме того, в ЕДЕБО планируют запустить эксперимент с индивидуальными учебными счетами для учета образовательных достижений на протяжении всей жизни, а психологическую службу в учебных заведениях должны комплексно обновить.

В школах будут менять содержание обучения

Еще один большой направление касается того, что и как будут обучать учащихся и студентов. Правительство планирует обновить более 100 стандартов профессионального предвысшего и высшего образования с привлечением работодателей, а всех учащихся профессионального образования должны перевести на обучение по единому стандарту.

Изменения коснутся и старшей школы, где продолжат пилотировать профильное обучение. Новый государственный стандарт планируется внедрить в 2 000 учреждениях общего среднего образования, при этом охват учащихся обучением по предмету "Защита Украины" хотят увеличить с 65% до 100%.

Параллельно планируется обновлять школьные библиотеки, развивать STEM-образование и карьерное консультирование для учащихся. Правительство рассчитывает, что содержание обучения будет в большей степени соответствовать современному рынку труда и потребностям государства.

Науку планируют активнее поддерживать и сближать с Европой

Отдельное направление касается финансирования исследований и развития инноваций. Долю базового финансирования научных учреждений, распределяемую с учетом результатов государственной аттестации, планируется увеличить до 30%, а количество проектов по государственному заказу для нужд безопасности, обороны, восстановления страны и экономики – вдвое.

К исследованиям хотят активнее привлекать и бизнес, увеличив долю расходов предпринимательского сектора на научные разработки до 15%. Параллельно планируется развивать научные парки, трансфер технологий и вводить показатели, по которым будут оценивать работу руководителей научных учреждений.

Украина также продолжит интеграцию в Европейское исследовательское пространство и участие в международных образовательных и научных программах. В частности, правительство планирует выполнять условия ассоциированного участия в программе "Эразмус+", а количество заявок украинских участников на открытые конкурсы "Горизонт Европа" намерены увеличить на 50%.

Кроме того, в ведущих университетах планируется создать 10 кампусов совершенства и 10 современных исследовательских центров. В то же время модернизацию сети высших учебных заведений будут продолжать путем укрупнения и объединения университетов.