Систему оплати праці освітян змінять: наскільки зростуть зарплати педагогів

З 1 вересня зарплати освітян зростуть на 20%. На початку цього року підвищення відбулося на 30%.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Хто отримуватиме більше

Зростуть, за словами очільника уряду, посадові оклади педагогічних і науково-педагогічних працівників.

Одночасно змінюємо саму систему оплати праці освітян. З 1 вересня відмовляємося від Єдиної тарифної сітки та переходимо до системи, де оклад залежатиме від посади та базової величини, що зараз становить середню зарплату по економіці в Україні,

– зазначив прем'єр.

І додав, що нова система охопить школи, вищу освіту, інклюзивно-ресурсні центри й державні заклади освіти. Для дошкілля та позашкілля, професійної та фахової передвищої освіти, органам місцевого самоврядування рекомендують здійснити відповідне підвищення заробітних плат освітян з 1 вересня 2026 року.

Окремо зберігаємо доплату 2600 гривень для вчителів, які працюють очно на прифронтових територіях. Педагоги коледжів, які готують фахівців для ОПК, енергетики, машинобудування та металообробки, отримуватимуть додаткові 10% до окладу,

– додав урядовець.

Раніше ми інформували, що Міністерство освіти і науки готується переглянути систему формування зарплат педагогів. Перший варіант нового законопроєкту розраховують підготувати приблизно за пів року, однак коли документ можуть внести до Верховної Ради, поки невідомо.