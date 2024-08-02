Заварити каву чи зварити: як правильно українською
Джерело:"Сніданок з 1+1"
Одним із найулюбленіших напоїв українців є кава. Однак не всі можуть знати, як правильно називати процес її приготування.
Відомий український учитель і мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як правильно казати: заварити каву чи зварити каву? І від чого залежить використання того чи того дієслова.
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Зварити чи заварити каву – як правильно?
Авраменко уточнив: варити – це кип'ятити щось у воді або у якійсь іншій речовині. Наприклад, варять борщ, компот, суп.
А заварити, додав він, – це залити що-небудь окропом для утворення настою. Тому заварюють чай, липовий цвіт, ромашку.
А ось каву і варять, і заварюють. І тут вибір слова залежить від того, у який спосіб ви готуєте цей запашний напій,
– пояснив мовознавець.
Якщо ви насипали в турку або в джезву каву і залили окропом, а потім поставили на плиту і чекаєте, коли підніметься пінка, то таку каву ви варите. А якщо залили окропом і трохи дали настоятися напою, то ви його заварювали.
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