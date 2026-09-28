"Спустимося до примітивних форм": чи спростять завдання НМТ у 2027 році

Український центр оцінювання якості освіти не планує спрощувати завдання національного мультипредметного тесту.

Про це Укрінформу розповіла директорка УЦОЯО Тетяна Вакуленко. Вона каже, що психометричні показники тестових форм демонструють, що вони абсолютно адекватні вибірці.

Чи спростять тести НМТ

Вакуленко зазначила, що складним можна вважати тест, наприклад, з математики.

Але якщо подивитися на його змістову сторону, його спрощення не буде давати позитивного ефекту, тому що ми спустимося до доволі примітивних, простих форм, які не будуть задовольняти дітей з високими результатами,

– вважає вона.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Очільниця Центру при цьому наголосила, що в системі тестування треба дотримуватися певного балансу, щоб і найсильніші учні й учениці, і ті, хто слабше, могли отримати свій результат.

Тому ми не прогнозуємо ані зменшення складності тестових форм, ані зміни як такого змісту оцінювання, тому що програми оцінювання залишаються чинними,

– резюмувала Вакуленко.