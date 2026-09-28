Об этом Укринформу рассказала директор УЦОЯО Татьяна Вакуленко. По ее словам, психометрические показатели тестовых форм свидетельствуют о том, что они полностью соответствуют выборке.

Упростят ли тесты НМТ

Вакуленко отметила, что сложным можно считать, например, тест по математике.

Но если посмотреть на его содержательную сторону, его упрощение не даст положительного эффекта, потому что мы опустимся до довольно примитивных, простых форм, которые не будут удовлетворять детей с высокими результатами,

– считает она.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Руководитель Центра при этом подчеркнула, что в системе тестирования необходимо соблюдать определенный баланс, чтобы и самые сильные ученики и ученицы, и те, кто слабее, могли получить свой результат.

Поэтому мы не прогнозируем ни снижения сложности тестовых форм, ни изменения самого содержания оценки, поскольку программы оценки остаются в силе,

– резюмировала Вакуленко.