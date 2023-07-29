Не "козеріг" і "тілець": як правильно українською називати знаки зодіаку

Українці часто можуть робити помилки у словах. При цьому не завжди здогадуються про ці хиби.

Зокрема, краяни можуть неправильно називати окремі знаки зодіаку. Відомий український вчитель і мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" підказав, які помилки виправити.

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Які помилки у знаках зодіаку роблять українці

Так, Авраменко назвав "проблемні" знаки зодіаку. Тобто такі, в назвах яких українці часто роблять помилки.

Зокрема, мовознавець акцентував на наголошенні слова "овен". Так, треба робити наголос на літері "е" і казати "овЕн", а не на літері "о" ("Овен"). При цьому у родовому відмінку варто казати "овнА" з наголосом на останньому складі.

За словами вчителя, правильно казати і "телець", а не "тілець". Усе через те, що ми бачимо зображення не тіла (з "і"), а теляти (з "е").

Також треба вимовляти "терезИ", наголошуючи саме літеру "и", уточнив мовознавець. І наголосив на правильній назві ще одного знаку зодіаку.

Козоріг – не Козеріг. З буквою "е" цей знак в російській мові. В українській – з "о",

– наголосив Авраменко.