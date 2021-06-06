Транспорт є, а правил немає: коли в Україні нарешті врегулюють рух електросамокатів

З настанням весни кожного дня можна спостерігати на дорогах і тротуарах все більше людей, які пересуваються на електросамокатах. Це зручний транспорт для їзди містом, але в Україні немає жодних правил, які б регулювали рух електросамокатів.

Через це транспорт заважає і пішоходам, і водіям. Наразі це проблема лише великих міст, але електросамокати стають щороку більш популярним видом транспорту. Що з цим робити – читайте далі.

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Виходячи з європейського досвіду, є декілька параметрів, за якими електросамокат зараховують до велосипедів. Якщо вони не відповідають цим параметрам – повинні їздити лише проїжджою частиною.

Швидкість, потужність, маса. Якщо ці пристрої за цими параметрами приблизно відповідають велосипеду, то прирівнюються до нього і зобов'язані рухатись велоінфраструктурою, якщо вона є. Якщо немає, то правим краєм дороги", – пояснив голова організації U-Cycle Богдан Лепявко.

Коли чекати законодавчого врегулювання

Керівник з розвитку шерінгу Bolt в Україні Антон Милка запевнив, що компанія намагається привчити людей безпечно користуватись цим видом транспорту, доки немає загальних правил. Наприклад, обмежувати можливість пересування містом на швидкості 15 кілометрів на годину. Також варто за допомогою інструкцій у застосунку пояснювати, як правильно їх паркувати.

Зазвичай такі нові сервіси спочатку з'являються, всі ознайомлюються, радіють – вже після цього приймається відповідне законодавство. Тобто, спочатку тренди, а потім вже на законодавчому рівні,

– зауважив Милка.

Він навів приклад Естонії, де самокати працюють вже 3 роки, але регулювання прийняли лише на початку 2021 року. "Тобто 2 роки працювали, напрацьовували правила. Уже сформували відповідне бачення і прийняли законодавство", – пояснив він.

В українському парламенті також вже є відповідний законопроєкт, який стосується користувачів електросамокатів. Депутати навіть ухвалили його в першому читанні, але це було майже рік тому. З того моменту тривають дискусії щодо поправок.

Популярність самокатів зростає

Експерти сподіваються, що законопроєкт проголосують до кінця 2021 року, адже популярність самокатів тільки зростає. У 2020 році було кілька тисяч користувачів на місяць. Водночас у 2021 році вже фіксуються десятки тисяч поїздок в день по всій Україні.

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"Поки немає в нас національного регулювання, поки в правилах дорожнього руху не з'явились ці визначення – місто сковане у своїх діях. Воно не може визнати те, що не визнано на національному рівні. Ба більше, якусь джентельменську угоду про загальні правила. Місто може домовитись з усіма прокатами про швидкість", – зауважив Лепявко.

Велику проблему мешканцям міста і просто перехожим створює також парковка електросамокатів – точніше її відсутність. В Європі з цим борються по-різному:

в Польщі не можна залишати самокати у проході;

у Франції взагалі їх можна лишати лише на паркомісцях для автомобілів або мотоциклів.

Утім нам лише належить цьому всьому навчитись.