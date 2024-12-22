Виробництва зупиняються, а урядові установи зачинені: Іран накрила енергетична криза

Урядові установи в Ірані зачинені або працюють за скороченим графіком, а школи та коледжі перейшли на онлайн-навчання. Причиною стала масштабна енергетична криза, яка охопила країну.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times. За словами журналістів, автомагістралі та торгові центри в Ірані також поринули в темряву, а підприємства були знеструмлені, що призвело до майже повної зупинки виробництва.

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Що відомо про енергетичну кризу в Ірані

Попри те, що Іран має одні з найбільших запасів природного газу та сирої нафти у світі, країна перебуває у стані "повномасштабної енергетичнох кризи". Причиною стали роки санкцій, неефективне управління, старіння інфраструктури, марнотратне споживання і цілеспрямовані атаки з боку Ізраїлю.

Ми зіткнулися з жахливим дисбалансом газу, електрики, енергії, води, грошей і навколишнього середовища,

– заявив президент Ірану Масуд Пезешкіян.

Хоча Іран роками бореться з проблемами своєї інфраструктури, президент попередив, що проблема досягла критичної точки.

Більшу частину минулого тижня країна була практично знеструмлена з метою економії електроенергії. Поки пересічні іранці обурювалися, а лідери промисловості попереджали, що збитки становлять десятки мільярдів доларів, президент Ірану зміг лише вибачитися.

Ми повинні вибачитися перед людьми за те, що опинилися в ситуації, коли їм доводиться нести основний тягар. Дасть Бог, наступного року ми постараємося, щоб цього не сталося,

– лаконічно прокоментував Пезешкіян.

Офіційні особи заявили, що дефіцит газу, який необхідний країні для функціонування, становить приблизно 350 мільйонів кубометрів на день. Оскільки температура впала, а попит різко зріс, чиновникам довелося вдатися до екстремальних заходів, щоб дозувати газ.

Зазначається, що уряд зіткнувся з серйозним вибором: або припинити газопостачання житлових будинків, або припинити постачання на електростанції, які виробляли електроенергію. Влада обрала другий варіант, оскільки відключення газу в житлових приміщеннях призвело б до серйозної загрози безпеці та відрізало б основне джерело тепла для більшості іранців.