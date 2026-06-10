ФИФА радикально изменила предматчевые процедуры на чемпионате мира

Мундиаль-2026 в США, Канаде и Мексике будет крупнейшим не только по количеству сборных-участниц, но и по масштабу предматчевых мероприятий. В ФИФА решили сделать каждую церемонию перед игрой более фаноцентричной.

Болельщикам надо будет привыкать, что традиционного выстраивания возле центральной трибуны больше не будет. Зато исполнение национальных гимнов и поздравления команд будут происходить иначе, повидоляеться 24 Канал.

Смотрите также На чемпионате мира-2026 изменят правила использования VAR: что ждет сборные

Что изменилось в предматчевой церемонии на Мундиале?

Неизвестно, ориентировались ли в ФИФА на опыт хоккейных матчей, но теперь выходить на поле перед началом игры будут не только футболисты стартовых составов, а все игроки, которые оказались в заявке на поединок.

Участники грядущего поединка будут становиться лицами друг к другу, описывая две дуги центрального круга. Национальные гимны будут петь, глядя на соперников – это немного напоминает регби, где команды перед игрой демонстрируют друг другу свою решимость и командный дух.

Приветствие с арбитрами и оппонентами также будет происходить у центрального круга. Там же будут проводить и традиционное подбрасывание монеты с участием капитанов.

В ФИФА называют такую предматчевую церемонию "360-градусной", подчеркивая то, что к ней становятся привлечены не только те фаны, которые приобрели билеты именно на центральные места.

Это будет момент единства, гордости и эмоций, на которые заслуживают команды и все присутствующие на арене. Мы хотим создать еще большее ощущение праздника и ожидания для каждого,

– отметил президент ФИФА Джанни Инфантино, объясняя необходимость изменений.

Как будут украшать арены до начала матчей Мундиаля-2026?

Организаторы обещают демонстрировать перед играми огромные национальные флаги стран-участниц, которые будут занимать практически всю половину поля.

На более поздних стадиях к действу должны привлечь визуальные спецэффекты: дымовые шоу и фейерверки в цветах сборных.