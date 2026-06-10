Вера отца, шейх против арбитра и лягушки возле отеля: курьезы с украинцами на чемпионатах мира

Хотя сборная Украины лишь один раз участвовала в финальной части Мундиаля, свой вклад в историю турнира наши соотечественники сделали немалый. И речь идет не только о футболистах, но даже о судьях.

24 Канал предлагает вспомнить три интересных эпизода, связанных с украинцами на чемпионатах мира, которые вызывают удивление, смех или даже возмущение своей неординарностью.

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Как шейх угрожал рефери, чтобы тот не засчитал гол

Кажется, на турнире такого уровня как Мундиаль подобная ситуация просто невозможна, но в 1982 году украинский рефери Мирослав Ступар, который был единственным представителем советского судейства на чемпионате, оказался перед сложным выбором.



Мирослав Ступар на чемпионате мира-1982 / фото из открытых источников

В матче Франции и Кувейта сборная Мишеля Платини уверенно побеждала 3:1, и Ален Жиресс забил четвертый мяч. Но футболисты с Ближнего Востока начали апеллировать, что якобы слышали свисток с трибун, поэтому остановились и не доиграли эпизод.

Свистел присутствовавший на матч шейх, брат эмира Кувейта. Он же спустился с трибун, прошел к полю и начал угрожать Ступару, что заберет команду с поля, если тот засчитает гол.

Украинский рефери оказался перед очень трудным выбором, ведь тогда арбитров наказывали, если футболисты не доиграют матч. В конце концов наш соотечественник после длительной павзы решил отменить взятие ворот. Хотя его и обвинили в том, что поддался давлению, на самом деле коллеги Ступара позже признавали его действия правильными.

Как отец выиграл тысяч гривен благодаря вере в сына

Андрей Русол навсегда вошел в историю Украины, став автором первого гола нашей сборной на Мундиалях. Защитник отличился в воротах Саудовской Аравии во втором матче группового этапа.

Спроси любого болельщика до старта турнира, кто был первым украинским голеадором – с вероятностью в 99% звучали бы имена Андрея Шевченко, Андрея Воронина или Сергея Реброва. Но отец Андрея Русола не сомневался, что именно его сын запишет себе в актив это достижение.

Как позже рассказывал футболист, отец сделал ставку на его авторство первого гола. Коэффициент был сумасшедший – 900 к 1. В конце концов поставив 5 гривен, выиграл 4 500, получив вознаграждение за веру в своего сына.

Как лягушки испортили Украине дебют на Мундиале

До гола Русола ситуация на чемпионате мира-2006 складывалась для подопечных Олега Блохина откровенно скверно. В первом матче мы проиграли испанцам 0:4.

Владислав Ващук до сих пор утверждает, что никогда не давал интервью, в котором возлагал ответственность за то поражение на лягушек. Однако как-то эта история все же попала в прессу: украинцев в Потсдаме заселили в отель у озера, в котором очень громко кумкали лягушки. И поэтому игроки, у которых выходили окна к водоему, просто не могли выспаться перед важным матчем.

Олег Блохин позже шутил, что лично ему лягушки, наоборот, помогают успокоиться перед сном. Но тогда наставник злился из-за того, что проигрышу ищут оправдания, поэтому определенное время команде даже было запрещено говорить с журналистами. К счастью, потом была разгромная победа над Саудовской Аравией, и накал снизился.