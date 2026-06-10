Віра батька, шейх проти арбітра і жаби біля готелю: курйози з українцями на чемпіонатах світу

Хоча збірна України лише один раз брала участь у фінальній частині Мундіалю, свій внесок в історію турніру наші співвітчизники зробили чималий. І йдеться не лише про футболістів, але й навіть про суддів.

24 Канал пропонує згадати три цікавих епізоди, пов'язаних з українцями на чемпіонатах світу, які викликають подив, сміх чи навіть обурення своєю неординарністю.

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Як шейх погрожував рефері, щоб той не зарахував гол

Здається, на турнірі такого рівня як Мундіаль подібна ситуація просто неможлива, але у 1982 році український рефері Мирослав Ступар, який був єдиним представником радянського суддівства на чемпіонаті, опинився перед складним вибором.



Мирослав Ступар на чемпіонаті світу-1982 / фото з відкритих джерел

У матчі Франції та Кувейту збірна Мішеля Платіні впевнено перемагала 3:1, і Ален Жиресс забив четвертий м'яч. Але футболісти з Близького Сходу почали апелювати, що нібито чули свисток з трибун, тому зупинилися і не дограли епізод.

Свистів присутній на матч шейх, брат еміра Кувейту. Він же спустився з трибун, пройшов до поля і почав погрожувати Ступару, що забере команду з поля, якщо той зарахує гол.

Український рефері опинився перед дуже важким вибором, адже тоді арбітрів карали, якщо футболісти не дограють матч. Зрештою наш співвітчизник після тривалої павзи вирішив скасувати взяття воріт. Хоч його і звинуватили у тому, що піддався тиску, насправді колеги Ступара пізніше визнавали його дії правильними.

Як батько виграв тисячі гривень завдяки вірі у сина

Андрій Русол назавжди увійшов в історію України, ставши автором першого голу нашої збірної на Мундіалях. Захисник відзначився у воротах Саудівської Аравії в другому матчі групового етапу.

Запитай будь-якого вболівальника до старту турніру, хто буде першим українським голеадором – з вірогідністю у 99% лунали б імена Андрія Шевченка, Андрія Вороніна чи Сергія Реброва. Але батько Андрія Русола не сумнівався, що саме його син запише собі до активу це досягнення.

Як пізніше розповідав футболіст, батько зробив ставку на його авторство першого голу. Коефіцієнт був шалений – 900 до 1. Зрештою поставивши 5 гривень, виграв 4 500, отримавши винагороду за віру у свого сина.

Як жаби зіпсували Україні дебют на Мундіалі

До голу Русола ситуація на чемпіонаті світу-2006 складалася для підопічних Олега Блохіна відверто кепсько. У першому матчі ми програли іспанцям 0:4.

Владислав Ващук досі стверджує, що ніколи не давав інтерв'ю, у якому покладав відповідальність за ту поразку на жаб. Проте якось ця історія все ж потрапила у пресу: українців у Потсдамі заселили до готелю біля озера, в якому дуже голосно кумкали жаби. І через це гравці, в яких виходили вікна до водойми, просто не могли виспатися перед важливим матчем.

Олег Блохін пізніше жартував, що особисто йому жаби, навпаки, допомагають заспокоїтися перед сном. Але тоді наставник злився через те, що програшу шукають виправдання, тому певний час команді навіть було заборонено говорити з журналістами. На щастя, потім була розгромна перемога над Саудівською Аравією, і напруження знизилося.