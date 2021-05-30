У Франції чоловік обстріляв поліцейських: для його затримання підняли вертольоти

У Франції невідомий чоловік відкрив стрілянину по поліцейських та втік. Для затримання зловмисника розпочали спецоперацію та підняли у небо 4 гелікоптери.

Зазначається, що правоохоронці прибули до одного з будинків, щоб знешкодити чоловіка, який напав на нового партнера своєї колишньої супутниці.

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Невідомий обстріляв поліцейських

Проте, коли зловмисник побачив поліцейських, які приїхали на місце виклику, то відкрив по них вогонь і втік. Він також серйозно пошкодив два патрульні автомобілі.

Генерал Андре Петійо заявив, що підозрюваний "озброєний мисливською зброєю, великого калібру, яка може вбити".

Було багато пострілів у поліцейських, але нікого не поранено. Він стріляє, прицілюючись, це не просто вогонь для залякування,

– додав військовий.

На пошуки чоловіка мобілізували близько 300 правоохороців, а околиці патрулюють 4 гелікоптери. Влада закликає місцевих жителів не залишати будинки, так як спецоперація триває.

У Франції чоловік обстріляв поліцейських / Фото BFMTV