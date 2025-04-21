Чоловік прибирав на горищі та розбагатів на 24 тисячі доларів

Чоловік на своєму прикладі довів, що прибирання у будинку може зробити людину багатшою. Саме так сталося з ним, коли він розбирав старі речі на горищі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на What's The Jam.

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Що знайшов чоловік

Як з'ясувалося, чоловік знайшов на своєму горищі справжній раритет – надзвичайно рідкісну обкладинку альбому Nevermind гурту Nirvana з автографами всіх трьох учасників культового музичного колективу. Пам'ятний альбом підписав покійний соліст Курт Кобейн, барабанник і нинішній фронтмен Foo Fighters Дейв Грол та басист Кріст Новоселич.



Чоловік прибрався на горищі й розбагатів на 24 тисячі доларів / Фото Alamy

Чоловік вирішив не тривати цінну річ вдома, а спробував продати її на аукціоні. Обкладинка, яка понад 30 років зберігалася на горищі, пішла з молотка на аукціоні Wessex Auction Rooms у Вілтширі в середу, 16 квітня.

Я надзвичайно радий, що така важлива частина музичної історії представлена на нашому аукціоні. Повні набори автографів Nirvana з цього періоду надзвичайно рідкісні, а мати їх на обкладинці культового альбому – це мрія колекціонера. Я багато років знаю продавця, відомого місцевого діджея,

– зазначив аукціонер Мартін Г'юз перед продажем.

Зрештою, обкладинку альбому продали за вражаючу суму у розмірі 24 тисячі доларів. Раніше ми писали, як в Індії на аукціоні продали найдорожчу собаку у світі.

Цікаво! Саме альбом Nevermind приніс американському рок-гурту міжнародний успіх. У світі продані мільйонні тиражі цієї платівки.