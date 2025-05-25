Антиквар знайшов столітню пляшку Coca-Cola: скільки вона коштує

Колекціонер знайшов унікальну пляшку Coca-Cola, якій понад 100 років. Вона була запечатана і вартувала усього 75 доларів.

Тепер він може продати її у рази дорожче! Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reddit.

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Своєю історією чоловік поділився на форумі Reddit. Він наголосив, що стара пляшка Coca-Cola перетворилася на його найцінніший скарб. Ця пляшка – це справжній артефакт з історичною цінністю.

Цікаво! Раніше найстаріша знайдена пляшка датувалася лише 1940 роками.



Антиквар знайшов столітню пляшку Coca-Cola / Фото Reddit

За скільки можна продати унікальну знахідку

Бажаючи дізнатися більше про пляшку, американець представив її експертам шоу Antiques Roadshow. Оцінювач зізнався, що не знає, скільки точно коштує ця пляшка, але її можна продати від 1000 доларів і вище. Головним фактором стала її унікальність: виріб не було розкрито понад століття.

Віцепрезидент Клубу колекціонерів Coca-Cola Ден Дін підтвердив, що такі пляшки з прямими стінками справді виробляли до появи сучасної фірмової форми. Особливо рідкісними вважаються екземпляри з оригінальною закупоркою і позначенням міста на склі.

Реакція мережі

Користувачі Reddit підтримали колекціонера. Ось, які коментарі вони залишали під постом:

"Це неймовірно! Запечатана пляшка Coca-Cola початку XX століття – справжній скарб",

"Її місце в музеї, однозначно",

"Напишіть листа кому-небудь із відділу маркетингу Coca-Cola або музею і запитайте, чи не хочуть вони у вас його купити".

Раніше американка неочікувано для себе знайшла на стоянці кав'ярні Starbucks у Вілмінгтоні, штат Північна Кароліна перстень. Мовиться про стародавню реліквію, яка датується 1938 роком.