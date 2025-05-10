Чоловік 10 років шукав по розпродажах річ своєї мрії: що це було

Британський "мисливець за знижками" Джош Райт зізнався, що 10 років шукав рідкісну настільну гру з 1980-х років. І ось нарешті йому посміхнулася удача.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на акаунт чоловіка у тіктоці.

Дивіться також Чоловік виявив дивну знахідку на орендованій квартирі: що це було

Що знайшов чоловік

Джош Райт поділився дивовижною знахідкою, яку шукав 10 років. Він придбав гру, яку називав своєю мрією, за 2 фунти стерлінгів (2,5 долара). Аби знайти її, він протягом 10 років обшукував благодійні магазини й гаражні розпродажі в пошуках настільної гри "Escape from Atlantis" (українською "Втеча з Атлантиди") від відомої компанії Waddington's.

Попри довгі роки пошуків, він не полишав надії знайти. За словами Джоша, на eBay вона коштує від 50 до 60 фунтів, і нещодавно він ледь не натиснув кнопку "купити", але втримався.

Чоловік знайшов гру, яку шукав 10 років: дивіться відео

Гру чоловік знайшов у філії благодійного торгового центру St Elizabeth Hospice.

Я шукав цю гру 10 років… І ось вона – 2 фунти. Це просто шалено. Я її забираю,

– вигукнув він у ролику.

Цікаво! "Escape from Atlantis" – це стратегічна настільна гра, що вперше вийшла у 1980-х і стала культовою серед фанатів настільних ігор. Гравці мають урятувати своїх персонажів з тону́чого острова, уникаючи морських чудовиськ і пасток. Оригінальні версії гри давно зникли з прилавків магазинів, і тепер вважаються колекційною рідкістю.

Раніше американка виявила серед безкоштовних речей в магазині дизайнерський шарф, який може бути справжнім Hermes. Експерт з ресейлу припустила, що шарф може бути автентичним.