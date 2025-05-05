Чоловік виявив дивну знахідку на орендованій квартирі: що це було

У соцмережах активно обговорюють курйозний випадок, який стався з чоловіком, який нещодавно орендував житло. Він виявив в орендованих апартаментах загадковий флакон мила, заклеєний скотчем і суперклеєм.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на обговорення на форумі Reddit.

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Чоловік опублікував відповідне фото на популярному форумі, написавши:

Господар моєї квартири запечатав мило стрічкою і суперклеєм для безпеки.



Флакона мила, який знайшов чоловік / Фото Reddit

Реакція мережі

Користувачі Reddit одразу ж почали висувати різні припущення. Дехто припускав, що такий незвичайний запобіжний захід може бути пов'язаний із захистом від можливого саботажу. Інші поділилися тривожними історіями з власного життя: у шкільні роки вони нібито знаходили в милі сторонні тілесні рідини.

"Схоже, господар вирішив, що краще перестрахуватися, ніж потім шкодувати",

"Це нагадує мені про те, як у готелях інколи знаходять несподівані "сюрпризи" в милі",

"А що, якщо його не опечатав власник, а опечатав порушник?",

"Ось чому я ніколи не використовую в готелях багаторазові пляшки. Я працював в одному з них, і те, що творять люди в готелях, можна описати тільки як дикість".

Інцидент викликав жваві дискусії про гігієну в орендованих апартаментах і можливі крайнощі в забезпеченні безпеки мешканців.

Раніше ми писали про пару із США, яка знайшла загадкову записку із закликом не заглядати під підлогу та комбінацію цифр у новому будинку. Користувачі в соцмережах запропонували різні теорії, що можуть означати ці цифри.