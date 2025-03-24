Чоловік залишив дивне передсмертне послання: до чого тут Snikers

Британець Пол Брум запам'ятався друзям та рідним незвичним передсмертним бажанням. Він попросив поховати його у труні, яка нагадуватиме легендарний батончик Snikers.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на New York Post.

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Що відомо про інцидент

За спогадами друзів, Пол був надзвичайно кмітливим чоловіком. Він мав неймовірно гострий розум і дуже тонке почуття гумору, який притаманний справжньому британцю. Якось чоловік абсолютно випадково при друзях пожартував, що так любить батончики Snikers, що якщо раптом помре, то просить його поховати у труні "у формі шоколадки".

Спершу друзі подумали, що таке прохання – це жарт. Але згодом вони дізналися, що цей пункт британець включив у свій заповіт як свою "останню волю". Тож, чоловіка поховали у труні, яка нагадувала частково розпакований батончик Snikers.

Сім'я Пола повідомила нам, що він був дійсно одним зі веселих людей, і його прощання мало відобразити це. Його кмітливість і почуття гумору зворушили багатьох людей, і труна стала гідною даниною його унікальній особистості,

– сказала організатор похоронів Алі Легго.



Чоловіка поховали у дивній труні / Фото The New York Post

Друзі, які були присутні на церемонії були вражені дійством. Багато хто казав, що проводи Пола стали дійсно справжнім святом життя.

У Таїланді чоловік, на ім'я Пхет повернувся додому і потрапив на власний похорон. Дійство перетворилося на церемонію нагородження, щоб відвернути нещастя і принести благословення в життя Пхета.

Цікаво знати! У деяких культурах світу похорони не асоціюються виключно з трауром і сумом, а є своєрідним святкуванням життя померлої людини. Такий підхід ґрунтується на переконанні, що смерть – це не кінець, а лише перехід до іншого етапу існування.