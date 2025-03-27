Дитина пробралася на територію Білого дому: курйозне відео з малюком

На території Білого дому у Вашингтоні стався кумедний інцидент. Маленька дитина непомітно пролізла крізь металеву огорожу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відео з акаунту @LLeontravelart.

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Інцидент стався посеред дня, коли малюк, імовірно, віком близько двох років, скористався невеликим проміжком між прутами паркану. Він потрапив на територію Білого дому.

Але офіцери Секретної служби, які охороняють резиденцію президента США, миттєво помітили маленького "гостя" і спокійно упіймали його. Один зі співробітників делікатно підняв малюка та повернув його батькам, які в той момент перебували за парканом.

Дитина пробралася на територію Білого дому: дивіться відео

Цікаво, що подібні випадки траплялися і раніше. У квітні 2023 року інша дитина також проникла на територію Білого дому через паркан. Охоронці упіймали бешкетника і віддали його батькам.

ЗМІ наголошує, що це було, можливо, перше успішне проникнення на територію Білого дому з того часу, як висоту паркану збільшили майже вдвічі – до 3,9 метра. Попри те, що паркан став вищим, відстань між прутами також збільшилася.