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Розваги Fun Не просто емодзі: що означає біле сердечко та коли його доречно використовувати
22 квітня, 14:24
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Не просто емодзі: що означає біле сердечко та коли його доречно використовувати

Альона Захарова
Основні тези
  • Біле сердечко символізує чистоту, невинність, щирість та мир, і підходить для вираження чистої любові, підтримки, спокою та внутрішньої гармонії.
  • Емодзі доречно використовувати для підтримки, пам'яті, дружби та в романтичному контексті, підкреслюючи ніжність і чесність у стосунках.

Впевнені, що кожен з нас використовує емодзі на позначення своїх почуттів або ж настрою. Одним із найцікавіших емодзі є біле сердечко. Але не всі знають, що ж воно насправді означає.

Про справжнє значення білого сердечка – розкаже 24 Канал.

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Що означає емодзі біле сердечко

Біле сердечко – це символ чистоти, невинності, щирості та миру. Його часто використовують у контекстах, де мовиться про:

  • чисту любов, позбавлену пристрасті, але наповнену глибокою турботою;
  • підтримку та світле ставлення до людини;
  • спокій, внутрішню гармонію, прийняття.

Його можна порівняти з платонічним коханням, або глибокою дружбою, яка не має романтичного підтексту.


Що означає біле сердечко / Фото Unsplash

Коли доречно використовувати біле сердечко

Біле сердечко універсальне – воно підходить для багатьох ситуацій:

  • У підтримку – коли хочеш показати, що поруч, навіть без зайвих слів.
  • У пам'ять – для згадки про померлих або важливі моменти.
  • У дружбі – щоб висловити вдячність або повагу.
  • У романтичному контексті – якщо хочеш підкреслити ніжність і чесність у стосунках.

Цікаво знати! В загальному білий колір символізує початок нового етапу, мир, а також чистоту думок і серця.

Отже, біле сердечко – це не просто емодзі. Це спосіб сказати "Я поруч", "Я тебе поважаю" або "Мені з тобою спокійно". Воно делікатне, витончене і водночас дуже щире. 